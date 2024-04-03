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Матвиенко обещала суровое наказание причастным к теракту в "Крокусе"

Матвиенко обещала суровое наказание причастным к теракту в "Крокусе" - 03.04.2024, ПРАЙМ

Матвиенко обещала суровое наказание причастным к теракту в "Крокусе"

Все причастные к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" понесут самое суровое наказание, заявила председатель Совета Федерации Валентина... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T10:35+0300

2024-04-03T10:35+0300

2024-04-03T10:50+0300

валентина матвиенко

теракт

крокус сити холл

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Все причастные к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" понесут самое суровое наказание, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По данным ГУ МЧС по Московской области, в результате теракта пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМатвиенко выразила соболезнования родным и близким погибших. По ее словам, государство окажет всю необходимую помощь."Все причастные к этому террористическому акту, безусловно, понесут заслуженное самое суровое наказание – и непосредственные исполнители, и их пособники, и заказчики теракта, в каких бы странах и под какими масками они бы ни скрывались", - подчеркнула она.Как добавила Матвиенко, Россия доказала, что ее невозможно запугать, ожесточить или пошатнуть нравственные условия.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240402/medvedev-847017522.html

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валентина матвиенко, теракт, крокус сити холл