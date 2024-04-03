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Минфин направит на покупку валюты 235,3 миллиарда рублей
Минфин направит на покупку валюты 235,3 миллиарда рублей - 03.04.2024, ПРАЙМ
Минфин направит на покупку валюты 235,3 миллиарда рублей
Минфин РФ в апреле продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, направив на эти цели с 5 апреля по 7 мая 235,3 миллиарда рублей, по 11,2 миллиарда... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:01+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ в апреле продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, направив на эти цели с 5 апреля по 7 мая 235,3 миллиарда рублей, по 11,2 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в апреле 2024 года в размере 128,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. "Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2024 года составило 107,0 миллиардов рублей за счет превышения фактических поступлений по налогу на дополнительный доход по итогам 2023 года над ожидаемым объемом", - отмечается в сообщении. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 235,3 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 5 апреля 2024 года по 7 мая 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,2 миллиарда рублей", - сообщает Минфин.
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минфин, минфин рф, бюджетное правило
Минфин, Минфин РФ, бюджетное правило
Минфин направит на покупку валюты 235,3 миллиарда рублей
Минфин с 5 апреля по 7 мая направит на покупку валюты 235,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ в апреле продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, направив на эти цели с 5 апреля по 7 мая 235,3 миллиарда рублей, по 11,2 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства.
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в апреле 2024 года в размере 128,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2024 года составило 107,0 миллиардов рублей за счет превышения фактических поступлений по налогу на дополнительный доход по итогам 2023 года над ожидаемым объемом", - отмечается в сообщении.
"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 235,3 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 5 апреля 2024 года по 7 мая 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,2 миллиарда рублей", - сообщает Минфин.
Цены на золото вновь обновили рекордный максимум