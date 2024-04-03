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Минпромторг спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России

Минпромторг спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России - 03.04.2024, ПРАЙМ

Минпромторг спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России

Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T17:11+0300

2024-04-03T17:11+0300

2024-04-03T17:19+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."По результатам года это доложено быть не меньше 5% по обрабатывающей промышленности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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россия, минпромторг, новости