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Минпромторг спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России
Минпромторг спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Минпромторг спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России
Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:11+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."По результатам года это доложено быть не меньше 5% по обрабатывающей промышленности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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РОССИЯ, Минпромторг, Новости
Минпромторг спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России
Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5 процентов
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"По результатам года это доложено быть не меньше 5% по обрабатывающей промышленности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.