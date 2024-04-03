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Минпромторг спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России
Минпромторг спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Минпромторг спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России
Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. | 03.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."По результатам года это доложено быть не меньше 5% по обрабатывающей промышленности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, минпромторг, новости
РОССИЯ, Минпромторг, Новости
17:11 03.04.2024 (обновлено: 17:19 03.04.2024)
 
Минпромторг спрогнозировал рост обрабатывающей промышленности в России

Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5 процентов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"По результатам года это доложено быть не меньше 5% по обрабатывающей промышленности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
 
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