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Премьер-министр Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом кабмина - 03.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240403/mishustin-847030059.html
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом кабмина
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом кабмина - 03.04.2024, ПРАЙМ
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом кабмина
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госдуме с ежегодным отчетом правительства. Глава кабмина ответит на вопросы парламентариев. На отчете также... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:00+0300
2024-04-03T12:00+0300
экономика
михаил мишустин
госдума
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госдуме с ежегодным отчетом правительства. Глава кабмина ответит на вопросы парламентариев. На отчете также будут присутствовать члены кабинета министров.Накануне глава правительства провел итоговое совещание по подготовке к отчету с участием вице-премьеров и министров. Он поблагодарил их за активную работу со структурами Госдумы и в профильных комитетах. И подчеркнул, что необходимо "дать исчерпывающие ответы" на вопросы парламентариев. Мишустин подробно расскажет о результатах деятельности правительства за 2023 год и о мерах, которые были приняты по всем ключевым направлениям, в первую очередь по поручениям президента Владимира Путина.
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LIVE: Мишустин на пленарном заседании в Государственной Думе
LIVE: Мишустин на пленарном заседании в Государственной Думе
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михаил мишустин, госдума, владимир путин, видео
Экономика, Михаил Мишустин, Госдума, Владимир Путин
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом кабмина
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госдуме с ежегодным отчетом правительства. Глава кабмина ответит на вопросы парламентариев. На отчете также будут присутствовать члены кабинета министров.
2024-04-03T12:00+0300
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PT1S
12:00 03.04.2024
 
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом кабмина

Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом кабмина

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госдуме с ежегодным отчетом правительства. Глава кабмина ответит на вопросы парламентариев. На отчете также будут присутствовать члены кабинета министров.
Накануне глава правительства провел итоговое совещание по подготовке к отчету с участием вице-премьеров и министров. Он поблагодарил их за активную работу со структурами Госдумы и в профильных комитетах. И подчеркнул, что необходимо "дать исчерпывающие ответы" на вопросы парламентариев.
Мишустин подробно расскажет о результатах деятельности правительства за 2023 год и о мерах, которые были приняты по всем ключевым направлениям, в первую очередь по поручениям президента Владимира Путина.
 
ЭкономикаМихаил МишустинГосдумаВладимир Путин
 
 
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