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Премьер-министр Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом кабмина

Премьер-министр Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом кабмина - 03.04.2024, ПРАЙМ

Премьер-министр Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госдуме с ежегодным отчетом правительства. Глава кабмина ответит на вопросы парламентариев. На отчете также... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:00+0300

2024-04-03T12:00+0300

2024-04-03T12:00+0300

экономика

михаил мишустин

госдума

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госдуме с ежегодным отчетом правительства. Глава кабмина ответит на вопросы парламентариев. На отчете также будут присутствовать члены кабинета министров.Накануне глава правительства провел итоговое совещание по подготовке к отчету с участием вице-премьеров и министров. Он поблагодарил их за активную работу со структурами Госдумы и в профильных комитетах. И подчеркнул, что необходимо "дать исчерпывающие ответы" на вопросы парламентариев. Мишустин подробно расскажет о результатах деятельности правительства за 2023 год и о мерах, которые были приняты по всем ключевым направлениям, в первую очередь по поручениям президента Владимира Путина.

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LIVE: Мишустин на пленарном заседании в Государственной Думе LIVE: Мишустин на пленарном заседании в Государственной Думе 2024-04-03T12:00+0300 true PT1S

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