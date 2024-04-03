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Мишустин: Россия может войти в топ-4 экономик мира - 03.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин: Россия может войти в топ-4 экономик мира
Мишустин: Россия может войти в топ-4 экономик мира - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин: Россия может войти в топ-4 экономик мира
Предпосылки для вхождения России в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности есть: ВВП страны в начале года продолжает расти высокими темпами,... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:15+0300
2024-04-03T12:15+0300
экономика
михаил мишустин
россия
мир
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Предпосылки для вхождения России в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности есть: ВВП страны в начале года продолжает расти высокими темпами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Россия по итогам 2022 года впервые стала пятой экономикой мира и первой в Европе по паритету покупательной способности, следует из данных Всемирного банка. Президент России Владимир Путин в послании поставил задачу выйти на четвертое место, а в начале недели поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели. "Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу – войти в топ-четыре. Предпосылки к этому есть. В начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год в Госдуме. Он напомнил, что в Европе по итогам прошлого года динамика роста ВВП недалеко ушла от нуля, а в Германии, которая является крупнейшей экономикой ЕС, зафиксирована даже небольшая рецессия – минус 0,3%. "Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков", - заключил Мишустин. Минэконмразвития в конце февраля сообщало, что рост ВВП России в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 4,4% в декабре.
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михаил мишустин, россия, мир
Экономика, Михаил Мишустин, РОССИЯ, МИР
12:15 03.04.2024
 
Мишустин: Россия может войти в топ-4 экономик мира

Мишустин сообщил о наличии предпосылок для вхождения России в топ-4 экономик мира

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Предпосылки для вхождения России в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности есть: ВВП страны в начале года продолжает расти высокими темпами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Россия по итогам 2022 года впервые стала пятой экономикой мира и первой в Европе по паритету покупательной способности, следует из данных Всемирного банка. Президент России Владимир Путин в послании поставил задачу выйти на четвертое место, а в начале недели поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели.
"Недавно в послании президент поставил более амбициозную задачу – войти в топ-четыре. Предпосылки к этому есть. В начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год в Госдуме.
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Он напомнил, что в Европе по итогам прошлого года динамика роста ВВП недалеко ушла от нуля, а в Германии, которая является крупнейшей экономикой ЕС, зафиксирована даже небольшая рецессия – минус 0,3%.
"Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков", - заключил Мишустин.
Минэконмразвития в конце февраля сообщало, что рост ВВП России в январе ускорился до 4,6% в годовом выражении с 4,4% в декабре.
 
ЭкономикаМихаил МишустинРОССИЯМИР
 
 
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