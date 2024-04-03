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Мишустин высоко оценил исполнение расходов бюджета России в 2023 году
Мишустин высоко оценил исполнение расходов бюджета России в 2023 году - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин высоко оценил исполнение расходов бюджета России в 2023 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал исполнение расходов бюджета страны в 2023 году лучшим за последние годы. Об этом он заявил в ходе выступления... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:18+0300
2024-04-03T12:18+0300
2024-04-03T13:21+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал исполнение расходов бюджета страны в 2023 году лучшим за последние годы. Об этом он заявил в ходе выступления перед Государственной Думой."Исполнение расходов главного финансового документа страны приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет. Многие значимые для государства и бизнеса проекты получили федеральные ресурсы уже в начале года. В итоге производственные процессы были запущены раньше", - сказал премьер.По его словам, фундаментом для роста экономики стали макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика. При этом, добавил глава правительства, доходы федерального бюджета за 2023 год выросла на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, поднялись выше 29 триллионов рублей.Помимо этого, российская экономика стала менее зависимой от сырьевого экспорта, добавил Мишустин. По его словам, такие результаты позволили обеспечить социальные обязательства перед россиянами.
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Экономика, РОССИЯ, правительство, Михаил Мишустин, Новости
Мишустин высоко оценил исполнение расходов бюджета России в 2023 году
Мишустин: исполнение расходов бюджета РФ в 2023 году оказалось лучшим за годы
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал исполнение расходов бюджета страны в 2023 году лучшим за последние годы. Об этом он заявил в ходе выступления перед Государственной Думой.
"Исполнение расходов главного финансового документа страны приблизилось к 100%, что является лучшим результатом последних лет. Многие значимые для государства и бизнеса проекты получили федеральные ресурсы уже в начале года. В итоге производственные процессы были запущены раньше", - сказал премьер.
По его словам, фундаментом для роста экономики стали макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика. При этом, добавил глава правительства, доходы федерального бюджета за 2023 год выросла на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, поднялись выше 29 триллионов рублей.
Помимо этого, российская экономика стала менее зависимой от сырьевого экспорта, добавил Мишустин. По его словам, такие результаты позволили обеспечить социальные обязательства перед россиянами.
Мишустин призвал поддерживать частную инициативу в бизнесе