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Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян

Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян

Правительство принимает системные меры для повышения благосостояния граждан России, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:28+0300

2024-04-03T12:28+0300

2024-04-03T12:28+0300

кабмин

михаил мишустин

социальные выплаты

правительство рф

россия

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство принимает системные меры для повышения благосостояния граждан России, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства. "Повышение благо­состояния граждан России. Для этого мы принимаем системные меры", - сказал Мишустин. Он напомнил, что были проиндексированы пенсии, выплаты и пособия. "В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличили страховые пенсии в общей сложности на 15%. Повысили их на 2024 год", - рассказал глава кабмина. "Последовательно по поручению главы государства увеличиваем также и минимальный размер оплаты труда – темпами, который опережает инфляцию. На текущий год он приба­вил свыше 18%. Почему это очень важно? Зарплаты миллионов работников зависят от этого показателя, и растет он – растут и их доходы", - добавил Мишустин. Премьер также указал, что в зоне постоянного внимания правительства – и вопросы оплаты труда сотрудников бюджетного сектора.

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михаил мишустин, социальные выплаты, правительство рф, россия