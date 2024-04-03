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Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян
Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян
Правительство принимает системные меры для повышения благосостояния граждан России, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:28+0300
2024-04-03T12:28+0300
кабмин
михаил мишустин
социальные выплаты
правительство рф
россия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство принимает системные меры для повышения благосостояния граждан России, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства. "Повышение благо­состояния граждан России. Для этого мы принимаем системные меры", - сказал Мишустин. Он напомнил, что были проиндексированы пенсии, выплаты и пособия. "В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличили страховые пенсии в общей сложности на 15%. Повысили их на 2024 год", - рассказал глава кабмина. "Последовательно по поручению главы государства увеличиваем также и минимальный размер оплаты труда – темпами, который опережает инфляцию. На текущий год он приба­вил свыше 18%. Почему это очень важно? Зарплаты миллионов работников зависят от этого показателя, и растет он – растут и их доходы", - добавил Мишустин. Премьер также указал, что в зоне постоянного внимания правительства – и вопросы оплаты труда сотрудников бюджетного сектора.
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михаил мишустин, социальные выплаты, правительство рф, россия
Кабмин, Михаил Мишустин, социальные выплаты, Правительство РФ, РОССИЯ
12:28 03.04.2024
 
Мишустин рассказал о мерах для повышения благосостояния россиян

Мишустин: правительство принимает системные меры для повышения благосостояния граждан

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство принимает системные меры для повышения благосостояния граждан России, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства.
"Повышение благо­состояния граждан России. Для этого мы принимаем системные меры", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что были проиндексированы пенсии, выплаты и пособия. "В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличили страховые пенсии в общей сложности на 15%. Повысили их на 2024 год", - рассказал глава кабмина.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
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"Последовательно по поручению главы государства увеличиваем также и минимальный размер оплаты труда – темпами, который опережает инфляцию. На текущий год он приба­вил свыше 18%. Почему это очень важно? Зарплаты миллионов работников зависят от этого показателя, и растет он – растут и их доходы", - добавил Мишустин.
Премьер также указал, что в зоне постоянного внимания правительства – и вопросы оплаты труда сотрудников бюджетного сектора.
 
КабминМихаил Мишустинсоциальные выплатыПравительство РФРОССИЯ
 
 
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