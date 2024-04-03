https://1prime.ru/20240403/mishustin-847036700.html

Мишустин сообщил о комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры

Мишустин сообщил о комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин сообщил о комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о значительных усилиях по модернизации коммунальной инфраструктуры в стране. Об этом он говорил в ходе отчета... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:49+0300

2024-04-03T12:49+0300

2024-04-03T13:42+0300

россия

михаил мишустин

коммунальная инфраструктура

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о значительных усилиях по модернизации коммунальной инфраструктуры в стране. Об этом он говорил в ходе отчета правительства в Госдуме. "Пристального внимания и значительных усилий, конечно, требует модернизация коммунальной инфраструктуры. Решаем задачу комплексно", - сказал глава кабмина.В прошлом году в некоторых российских регионах произошли аварии на теплосетях, в результате которых жители оставались без отопления. Так, в районе Климовск подмосковного Подольска из-за аварии на котельной без отопления остались 170 домов. Авария на теплосетях в Пензе оставила без теплоснабжения 42 многоквартирных дома и больницу. При этом, в течение дня последствия ЧП устранили, без отопления оставались только 17 домов. Причиной аварии называли ветхие коммуникации.

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россия, михаил мишустин, коммунальная инфраструктура, новости