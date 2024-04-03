https://1prime.ru/20240403/mishustin-847037122.html

Мишустин отметил рост производства оборудования для пищепрома в России

Мишустин отметил рост производства оборудования для пищепрома в России - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин отметил рост производства оборудования для пищепрома в России

Россия в 2023 году нарастила производство машин и оборудования для пищевой промышленности почти на 40%, а выпуск сельхозтехники - более чем на 8%, заявил... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:55+0300

2024-04-03T12:55+0300

2024-04-03T13:35+0300

россия

отчет правительства

михаил мишустин

пищевое оборудование

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия в 2023 году нарастила производство машин и оборудования для пищевой промышленности почти на 40%, а выпуск сельхозтехники - более чем на 8%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме."За этот же период (2023 год - ред.) более чем на 8% выросло производство сельхозтехники в России. И почти на 40% увеличился выпуск машин и оборудования для пищевой промышленности", - сказал он.Премьер-министр напомнил, что в минувшем году был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России, отметил "хорошие результаты" агроотрасли в переработке, "особенно – по рыбе"."Все эти достижения способствуют реализации Доктрины продовольственной безопасности. Производство со значительным запасом перекрывает запланированные показатели. По растительному маслу, зерну, рыбе и рыбопродуктам, сахару, мясу и мясопродуктам. Есть успехи по картофелю, овощам и бахчевым культурам. Продолжаем наращивать объемы по молоку, фруктам и ягодам, соли", - подчеркнул Мишустин.Он также отметил, что особое внимание правительство уделяет семеноводству, и отечественного посевного материала становится на внутреннем рынке все больше."В 150 новых лабораториях активно ведутся исследования в области селекции, семеноводства и молекулярной генетики. За 4 года было создано 34 технологии на основе собственных разработок. Конечно, здесь еще есть над чем работать. Будем и дальше помогать внедрять передовые решения – для повышения конкурентоспособности агропрома, достижениями которого мы очень гордимся", - заключил Мишустин.Кроме того, как отметил премьер, российские власти направили на поддержку сельского хозяйства свыше полутриллиона рублей. По его словам, в прошлом году удалось вовлечь в оборот более 500 тысяч гектаров земель. Кроме того, Мишустин отметил активное использование аграриями и агроэкспортерами страхования с государственной поддержкой.

https://1prime.ru/20240403/mishustin-847034204.html

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россия, отчет правительства, михаил мишустин, пищевое оборудование