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Мишустин отметил рост производства оборудования для пищепрома в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин отметил рост производства оборудования для пищепрома в России
Мишустин отметил рост производства оборудования для пищепрома в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин отметил рост производства оборудования для пищепрома в России
Россия в 2023 году нарастила производство машин и оборудования для пищевой промышленности почти на 40%, а выпуск сельхозтехники - более чем на 8%, заявил... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:55+0300
2024-04-03T13:35+0300
россия
отчет правительства
михаил мишустин
пищевое оборудование
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия в 2023 году нарастила производство машин и оборудования для пищевой промышленности почти на 40%, а выпуск сельхозтехники - более чем на 8%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме."За этот же период (2023 год - ред.) более чем на 8% выросло производство сельхозтехники в России. И почти на 40% увеличился выпуск машин и оборудования для пищевой промышленности", - сказал он.Премьер-министр напомнил, что в минувшем году был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России, отметил "хорошие результаты" агроотрасли в переработке, "особенно – по рыбе"."Все эти достижения способствуют реализации Доктрины продовольственной безопасности. Производство со значительным запасом перекрывает запланированные показатели. По растительному маслу, зерну, рыбе и рыбопродуктам, сахару, мясу и мясопродуктам. Есть успехи по картофелю, овощам и бахчевым культурам. Продолжаем наращивать объемы по молоку, фруктам и ягодам, соли", - подчеркнул Мишустин.Он также отметил, что особое внимание правительство уделяет семеноводству, и отечественного посевного материала становится на внутреннем рынке все больше."В 150 новых лабораториях активно ведутся исследования в области селекции, семеноводства и молекулярной генетики. За 4 года было создано 34 технологии на основе собственных разработок. Конечно, здесь еще есть над чем работать. Будем и дальше помогать внедрять передовые решения – для повышения конкурентоспособности агропрома, достижениями которого мы очень гордимся", - заключил Мишустин.Кроме того, как отметил премьер, российские власти направили на поддержку сельского хозяйства свыше полутриллиона рублей. По его словам, в прошлом году удалось вовлечь в оборот более 500 тысяч гектаров земель. Кроме того, Мишустин отметил активное использование аграриями и агроэкспортерами страхования с государственной поддержкой.
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россия, отчет правительства, михаил мишустин, пищевое оборудование
РОССИЯ, отчет правительства, Михаил Мишустин, пищевое оборудование
12:55 03.04.2024 (обновлено: 13:35 03.04.2024)
 
Мишустин отметил рост производства оборудования для пищепрома в России

Мишустин: Россия в 2023 году нарастила производства пищевого оборудования почти на 40%

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия в 2023 году нарастила производство машин и оборудования для пищевой промышленности почти на 40%, а выпуск сельхозтехники - более чем на 8%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
"За этот же период (2023 год - ред.) более чем на 8% выросло производство сельхозтехники в России. И почти на 40% увеличился выпуск машин и оборудования для пищевой промышленности", - сказал он.
Премьер-министр напомнил, что в минувшем году был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России, отметил "хорошие результаты" агроотрасли в переработке, "особенно – по рыбе".
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
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"Все эти достижения способствуют реализации Доктрины продовольственной безопасности. Производство со значительным запасом перекрывает запланированные показатели. По растительному маслу, зерну, рыбе и рыбопродуктам, сахару, мясу и мясопродуктам. Есть успехи по картофелю, овощам и бахчевым культурам. Продолжаем наращивать объемы по молоку, фруктам и ягодам, соли", - подчеркнул Мишустин.
Он также отметил, что особое внимание правительство уделяет семеноводству, и отечественного посевного материала становится на внутреннем рынке все больше.
"В 150 новых лабораториях активно ведутся исследования в области селекции, семеноводства и молекулярной генетики. За 4 года было создано 34 технологии на основе собственных разработок. Конечно, здесь еще есть над чем работать. Будем и дальше помогать внедрять передовые решения – для повышения конкурентоспособности агропрома, достижениями которого мы очень гордимся", - заключил Мишустин.
Кроме того, как отметил премьер, российские власти направили на поддержку сельского хозяйства свыше полутриллиона рублей. По его словам, в прошлом году удалось вовлечь в оборот более 500 тысяч гектаров земель. Кроме того, Мишустин отметил активное использование аграриями и агроэкспортерами страхования с государственной поддержкой.
 
РОССИЯотчет правительстваМихаил Мишустинпищевое оборудование
 
 
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