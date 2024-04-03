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Россия нарастила выпуск грузовых и пассажирских судов, заявил Мишустин
Россия нарастила выпуск грузовых и пассажирских судов, заявил Мишустин - 03.04.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила выпуск грузовых и пассажирских судов, заявил Мишустин
Объем выпуска гражданских судов (грузовых и пассажирских) по итогам 2023 года вырос на 25% по отношению к предыдущему году, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:02+0300
2024-04-03T13:02+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Объем выпуска гражданских судов (грузовых и пассажирских) по итогам 2023 года вырос на 25% по отношению к предыдущему году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Объемы выпуска гражданских судов – грузовых и пассажирских – увеличились на четверть. И более чем вдвое – для рыбопромысловых компаний", – отметил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год.По его словам, промышленное производство в области судостроения в прошлом году выросло на 4%. В 2023 году активно создавалось собственное оборудование, а также проводилась модернизация предприятий.Кроме того, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся три универсальных атомных ледокола."И в марте мы приняли решение о выделении почти 22 миллиардов рублей, чтобы такая работа была продолжена", – подчеркнул Мишустин, говоря о строительстве атомных ледоколов.На прошлой неделе Мишустин сообщал, что до 2037 года в России планируется построить более 1,7 тысячи морских и речных судов гражданского сегмента. Портфель заказов судостроительной отрасли уже превышает 300 судов.
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РОССИЯ, Правительство РФ, правительство США
Россия нарастила выпуск грузовых и пассажирских судов, заявил Мишустин
Мишустин: объем выпуска гражданского флота в РФ по итогам 2023 года вырос на 25%
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Объем выпуска гражданских судов (грузовых и пассажирских) по итогам 2023 года вырос на 25% по отношению к предыдущему году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Объемы выпуска гражданских судов – грузовых и пассажирских – увеличились на четверть. И более чем вдвое – для рыбопромысловых компаний", – отметил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год.
По его словам, промышленное производство в области судостроения в прошлом году выросло на 4%. В 2023 году активно создавалось собственное оборудование, а также проводилась модернизация предприятий.
Кроме того, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся три универсальных атомных ледокола.
"И в марте мы приняли решение о выделении почти 22 миллиардов рублей, чтобы такая работа была продолжена", – подчеркнул Мишустин, говоря о строительстве атомных ледоколов.
На прошлой неделе Мишустин сообщал, что до 2037 года в России планируется построить более 1,7 тысячи морских и речных судов гражданского сегмента. Портфель заказов судостроительной отрасли уже превышает 300 судов.