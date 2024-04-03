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Названо число внутренних авиарейсов в России без пересадки в Москве

Названо число внутренних авиарейсов в России без пересадки в Москве - 03.04.2024, ПРАЙМ

Названо число внутренних авиарейсов в России без пересадки в Москве

В 2023 году количество внутренних авиарейсов в России, которые осуществляются без пересадки в Москве, составило 53 процента от общество числа, рассказал... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T13:12+0300

2024-04-03T13:12+0300

2024-04-03T13:21+0300

россия

авиарейсы

отчет правительства

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. В 2023 году количество внутренних авиарейсов в России, которые осуществляются без пересадки в Москве, составило 53 процента от общество числа, рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.Он также подчеркнул, что повышение связанности и транспортной доступности внутри страны является стратегическим приоритетом. По его словам, Россия благодаря своей уникальной географии нуждается в сильной и инновационной авиации с разветвленной наземной инфраструктурой.Кроме того, Мишустин добавил, что за 2023 год были реконструированы и введены в действие взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске и Магнитогорске.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авиарейсы, отчет правительства, михаил мишустин