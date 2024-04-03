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Названо число внутренних авиарейсов в России без пересадки в Москве - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Названо число внутренних авиарейсов в России без пересадки в Москве
Названо число внутренних авиарейсов в России без пересадки в Москве - 03.04.2024, ПРАЙМ
Названо число внутренних авиарейсов в России без пересадки в Москве
В 2023 году количество внутренних авиарейсов в России, которые осуществляются без пересадки в Москве, составило 53 процента от общество числа, рассказал... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:12+0300
2024-04-03T13:21+0300
россия
авиарейсы
отчет правительства
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. В 2023 году количество внутренних авиарейсов в России, которые осуществляются без пересадки в Москве, составило 53 процента от общество числа, рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.Он также подчеркнул, что повышение связанности и транспортной доступности внутри страны является стратегическим приоритетом. По его словам, Россия благодаря своей уникальной географии нуждается в сильной и инновационной авиации с разветвленной наземной инфраструктурой.Кроме того, Мишустин добавил, что за 2023 год были реконструированы и введены в действие взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске и Магнитогорске.
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россия, авиарейсы, отчет правительства, михаил мишустин
РОССИЯ, авиарейсы, отчет правительства, Михаил Мишустин
13:12 03.04.2024 (обновлено: 13:21 03.04.2024)
 
Названо число внутренних авиарейсов в России без пересадки в Москве

Мишустин: 53 процента внутренних авиарейсов проходят без пересадки в Москве

Первый авиарейс отправился из аэропорта "Байкал" во Вьетнам
Первый авиарейс отправился из аэропорта Байкал во Вьетнам
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. В 2023 году количество внутренних авиарейсов в России, которые осуществляются без пересадки в Москве, составило 53 процента от общество числа, рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Он также подчеркнул, что повышение связанности и транспортной доступности внутри страны является стратегическим приоритетом. По его словам, Россия благодаря своей уникальной географии нуждается в сильной и инновационной авиации с разветвленной наземной инфраструктурой.
Кроме того, Мишустин добавил, что за 2023 год были реконструированы и введены в действие взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске и Магнитогорске.
 
РОССИЯавиарейсыотчет правительстваМихаил Мишустин
 
 
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