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Мишустин прокомментировал инициативы по вопросам миграции - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин прокомментировал инициативы по вопросам миграции
Мишустин прокомментировал инициативы по вопросам миграции - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин прокомментировал инициативы по вопросам миграции
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с пониманием относится к предложениям по вопросам миграции в свете теракта в "Крокус сити холле", однако... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:27+0300
2024-04-03T13:27+0300
россия
михаил мишустин
правительство
новости
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с пониманием относится к предложениям по вопросам миграции в свете теракта в "Крокус сити холле", однако подготовка всех предложений в сфере миграции и их утверждение должна проводиться с опорой на позицию правоохранительных органов. Об этом глава правительства сообщил в рамках выступления в Государственной Думе."Когда речь идет о международном сотрудничестве, не могу не затронуть тему миграции. Говорили об этом с вами во время консультаций перед отчетом... Прежде всего, в контексте чудовищного преступления, которое в конце марта было совершено в подмосковном "Крокусе". От рук террористов погибли люди. Уверен, что виновные понесут наказание. Я разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах, с пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии", - сказал он.По словам Мишустина, безопасность граждан и государства является компетенцией правоохранительных органов, и их позиции необходимо учитывать при разработке мер по миграции. Мишустин также отметил, что террористы не имеют национальности или религии, и Россия является мирной страной, где живут представители разных национальностей и религий. Он заключил, что только слаженная работа между различными службами позволит достичь эффективного результата.
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россия, михаил мишустин, правительство, новости
РОССИЯ, Михаил Мишустин, правительство, Новости
13:27 03.04.2024
 
Мишустин прокомментировал инициативы по вопросам миграции

Мишустин призвал учитывать мнение силовиков по инициативам в сфере миграции

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с пониманием относится к предложениям по вопросам миграции в свете теракта в "Крокус сити холле", однако подготовка всех предложений в сфере миграции и их утверждение должна проводиться с опорой на позицию правоохранительных органов. Об этом глава правительства сообщил в рамках выступления в Государственной Думе.
"Когда речь идет о международном сотрудничестве, не могу не затронуть тему миграции. Говорили об этом с вами во время консультаций перед отчетом... Прежде всего, в контексте чудовищного преступления, которое в конце марта было совершено в подмосковном "Крокусе". От рук террористов погибли люди. Уверен, что виновные понесут наказание. Я разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах, с пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии", - сказал он.
По словам Мишустина, безопасность граждан и государства является компетенцией правоохранительных органов, и их позиции необходимо учитывать при разработке мер по миграции.
Мишустин также отметил, что террористы не имеют национальности или религии, и Россия является мирной страной, где живут представители разных национальностей и религий. Он заключил, что только слаженная работа между различными службами позволит достичь эффективного результата.
 
РОССИЯМихаил МишустинправительствоНовости
 
 
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