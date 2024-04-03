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Мишустин отчитался о выпуске военной техники в 2023 году
Мишустин отчитался о выпуске военной техники в 2023 году - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин отчитался о выпуске военной техники в 2023 году
Выпуск автомобилей и бронетанковых вооружений в 2023 году в России увеличился втрое, средств поражения - в семь раз, техники связи, РЭБ и разведки - в девять... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:27+0300
2024-04-03T13:27+0300
2024-04-03T13:54+0300
вооружения
михаил мишустин
военная техника
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Выпуск автомобилей и бронетанковых вооружений в 2023 году в России увеличился втрое, средств поражения - в семь раз, техники связи, РЭБ и разведки - в девять раз, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства РФ в Госдуме."Увеличили выпуск техники и вооружения, средств защиты и радиоэлектронной борьбы, комплектов медицинского оборудования для использования в том числе в полевых условиях, военной экипировки. По очень многим позициям – в разы. По автомобилям и бронетанковому вооружению – втрое, по средствам поражения – в семь раз, по технике связи, радиоэлектронной борьбы и разведки – в девять раз", - сказал Мишустин.Кроме того, по словам главы правительства, для обеспечения участников спецоперации задействовали дополнительно сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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михаил мишустин, военная техника
Вооружения, Михаил Мишустин, военная техника
Мишустин отчитался о выпуске военной техники в 2023 году
Мишустин: выпуск средств поражения в России увеличился в семь раз в 2023 году
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Выпуск автомобилей и бронетанковых вооружений в 2023 году в России увеличился втрое, средств поражения - в семь раз, техники связи, РЭБ и разведки - в девять раз, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства РФ в Госдуме.
"Увеличили выпуск техники и вооружения, средств защиты и радиоэлектронной борьбы, комплектов медицинского оборудования для использования в том числе в полевых условиях, военной экипировки. По очень многим позициям – в разы. По автомобилям и бронетанковому вооружению – втрое, по средствам поражения – в семь раз, по технике связи, радиоэлектронной борьбы и разведки – в девять раз", - сказал Мишустин.
Кроме того, по словам главы правительства, для обеспечения участников спецоперации задействовали дополнительно сотни предприятий, исследовательских институтов и конструкторских бюро.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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