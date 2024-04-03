https://1prime.ru/20240403/mishustin-847040321.html
Мишустин: налоговая система должна сокращать неравенство
Мишустин: налоговая система должна сокращать неравенство - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин: налоговая система должна сокращать неравенство
Налоговая система должна сокращать неравенство в обществе и регионах, а не только обеспечивать бюджет ресурсами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:32+0300
2024-04-03T13:32+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Налоговая система должна сокращать неравенство в обществе и регионах, а не только обеспечивать бюджет ресурсами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. Учитывать уровень доходов граждан и компаний", - сказал он.Мишустин напомнил, что о модернизации налоговой систем в России говорил президент Владимир путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля. Ранее глава государства анонсировал переход к более справедливому налогообложению. Он предложил модернизировать фискальную систему для сокращения неравенства и выполнения общенациональных задач.По словам премьера, российским властям предстоит продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого высокие доходы, и, таким образом, снизив нагрузку на семьи с детьми.
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россия, новости, михаил мишустин, прогрессивная шкала ндфл
РОССИЯ, Новости, Кабмин, Михаил Мишустин, прогрессивная шкала НДФЛ
Мишустин: налоговая система должна сокращать неравенство
Мишустин: налоговая система должна сокращать неравенство в обществе и в развитии регионов
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Налоговая система должна сокращать неравенство в обществе и регионах, а не только обеспечивать бюджет ресурсами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. Учитывать уровень доходов граждан и компаний", - сказал он.
Мишустин напомнил, что о модернизации налоговой систем в России говорил президент Владимир путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля.
Ранее глава государства анонсировал переход к более справедливому налогообложению. Он предложил модернизировать фискальную систему для сокращения неравенства и выполнения общенациональных задач.
По словам премьера, российским властям предстоит продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого высокие доходы, и, таким образом, снизив нагрузку на семьи с детьми.
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