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Правительство освободит участников СВО от налога на имущество

Правительство освободит участников СВО от налога на имущество - 03.04.2024, ПРАЙМ

Правительство освободит участников СВО от налога на имущество

Правительство России приняло решение об освобождении участников специальной военной операции на Украине от налога на имущество, что таким образом позволит... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T13:42+0300

2024-04-03T13:42+0300

2024-04-03T13:42+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство России приняло решение об освобождении участников специальной военной операции на Украине от налога на имущество, что таким образом позволит снизить финансовую нагрузку. Об этом решении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках выступления в Государственной Думе."По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку – и освободим от налога на имущество", - заявил глава правительства.Мишустин подчеркнул, что кабмин внимательно следит, помощь со стороны государства тем, кто выполняет свой воинский долг, оказывалась вовремя и в полном объеме.

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