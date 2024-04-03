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Правительство освободит участников СВО от налога на имущество - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Правительство освободит участников СВО от налога на имущество
Правительство освободит участников СВО от налога на имущество - 03.04.2024, ПРАЙМ
Правительство освободит участников СВО от налога на имущество
Правительство России приняло решение об освобождении участников специальной военной операции на Украине от налога на имущество, что таким образом позволит... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:42+0300
2024-04-03T13:42+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство России приняло решение об освобождении участников специальной военной операции на Украине от налога на имущество, что таким образом позволит снизить финансовую нагрузку. Об этом решении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках выступления в Государственной Думе."По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку – и освободим от налога на имущество", - заявил глава правительства.Мишустин подчеркнул, что кабмин внимательно следит, помощь со стороны государства тем, кто выполняет свой воинский долг, оказывалась вовремя и в полном объеме.
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россия, правительство, сво, новости
РОССИЯ, правительство, СВО, Новости
13:42 03.04.2024
 
Правительство освободит участников СВО от налога на имущество

Мишустин: правительство России освободит участников СВО от налога на имущество

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство России приняло решение об освобождении участников специальной военной операции на Украине от налога на имущество, что таким образом позволит снизить финансовую нагрузку. Об этом решении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках выступления в Государственной Думе.
"По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку – и освободим от налога на имущество", - заявил глава правительства.
Мишустин подчеркнул, что кабмин внимательно следит, помощь со стороны государства тем, кто выполняет свой воинский долг, оказывалась вовремя и в полном объеме.
 
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