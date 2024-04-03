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Правительство уделит внимание увеличению реальных доходов граждан - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Правительство уделит внимание увеличению реальных доходов граждан
Правительство уделит внимание увеличению реальных доходов граждан - 03.04.2024, ПРАЙМ
Правительство уделит внимание увеличению реальных доходов граждан
Правительство уделит особое внимание удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги и увеличению реальных доходов граждан, сообщил... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:55+0300
2024-04-03T13:58+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство уделит особое внимание удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги и увеличению реальных доходов граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме."По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре глава государства поставил задачи на текущий год. Это укрепление экономического, технологического и финансового суверенитета. Где особое внимание уделим удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги, скажу еще раз, которые производятся в России, с дружественными странами в кооперации, увеличению реаль­ных доходов граждан, опережающему обновлению инфраструктуры, а также формированию цифровой платформы для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов", - сказал Мишустин.Правительство также ожидает хороших результатов по электромобилю "Атом"."На сегодняшний день АО "Кама" выпускает первый наш полностью спроектированный на наших средствах, в том числе автоматизированного проектирования, автомобиль "Атом". Этим Сергей Когогин (гендиректор КАМАЗа - ред.) занимается. Очень ждем хорошего результата", - сказал Мишустин.
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россия, доходы, новости
РОССИЯ, доходы, Новости
13:55 03.04.2024 (обновлено: 13:58 03.04.2024)
 
Правительство уделит внимание увеличению реальных доходов граждан

Мишустин: правительство уделит особое внимание увеличению реальных доходов граждан

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Правительство уделит особое внимание удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги и увеличению реальных доходов граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
"По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре глава государства поставил задачи на текущий год. Это укрепление экономического, технологического и финансового суверенитета. Где особое внимание уделим удовлетворению растущего внутреннего спроса на товары и услуги, скажу еще раз, которые производятся в России, с дружественными странами в кооперации, увеличению реаль­ных доходов граждан, опережающему обновлению инфраструктуры, а также формированию цифровой платформы для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов", - сказал Мишустин.
Правительство также ожидает хороших результатов по электромобилю "Атом".
"На сегодняшний день АО "Кама" выпускает первый наш полностью спроектированный на наших средствах, в том числе автоматизированного проектирования, автомобиль "Атом". Этим Сергей Когогин (гендиректор КАМАЗа - ред.) занимается. Очень ждем хорошего результата", - сказал Мишустин.
 
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