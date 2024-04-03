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Мишустин ожидает мощнейших инвестиций в экономику России - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин ожидает мощнейших инвестиций в экономику России
Мишустин ожидает мощнейших инвестиций в экономику России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин ожидает мощнейших инвестиций в экономику России
Премьер-министр России Михаил Мишустин надеется, что российские предприниматели будут вкладывать в экономику страны серьезные средства, ожидает мощнейших... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:59+0300
2024-04-03T14:15+0300
кабмин
михаил мишустин
инвестиции
россия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин надеется, что российские предприниматели будут вкладывать в экономику страны серьезные средства, ожидает мощнейших инвестиций."Кроме всех льгот и стимулирующих вещей, должно быть отношение (у бизнеса - ред.) к проектам национального суверенитета, экономического, технологического и финансового, как отношение любви к своей родине", - заявил он, выступая в Госдуме."Я надеюсь, что наши промышленники и предприниматели обязательно будут вкладывать в родную экономику большие и серьезные средства… Мы ждем мощнейших инвестиций", - добавил Мишустин.
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михаил мишустин, инвестиции, россия
Кабмин, Михаил Мишустин, инвестиции, РОССИЯ
13:59 03.04.2024 (обновлено: 14:15 03.04.2024)
 
Мишустин ожидает мощнейших инвестиций в экономику России

Мишустин: правительство ждет от бизнеса мощнейших инвестиций в экономику России

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин и первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на заседании в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин и первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на заседании в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин надеется, что российские предприниматели будут вкладывать в экономику страны серьезные средства, ожидает мощнейших инвестиций.
"Кроме всех льгот и стимулирующих вещей, должно быть отношение (у бизнеса - ред.) к проектам национального суверенитета, экономического, технологического и финансового, как отношение любви к своей родине", - заявил он, выступая в Госдуме.
"Я надеюсь, что наши промышленники и предприниматели обязательно будут вкладывать в родную экономику большие и серьезные средства… Мы ждем мощнейших инвестиций", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
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КабминМихаил МишустининвестицииРОССИЯ
 
 
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