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Мишустин ожидает мощнейших инвестиций в экономику России

Мишустин ожидает мощнейших инвестиций в экономику России - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин ожидает мощнейших инвестиций в экономику России

Премьер-министр России Михаил Мишустин надеется, что российские предприниматели будут вкладывать в экономику страны серьезные средства, ожидает мощнейших... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T13:59+0300

2024-04-03T13:59+0300

2024-04-03T14:15+0300

кабмин

михаил мишустин

инвестиции

россия

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин надеется, что российские предприниматели будут вкладывать в экономику страны серьезные средства, ожидает мощнейших инвестиций."Кроме всех льгот и стимулирующих вещей, должно быть отношение (у бизнеса - ред.) к проектам национального суверенитета, экономического, технологического и финансового, как отношение любви к своей родине", - заявил он, выступая в Госдуме."Я надеюсь, что наши промышленники и предприниматели обязательно будут вкладывать в родную экономику большие и серьезные средства… Мы ждем мощнейших инвестиций", - добавил Мишустин.

https://1prime.ru/20240403/mishustin-847040321.html

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михаил мишустин, инвестиции, россия