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Мишустин ожидает мощнейших инвестиций в экономику России
Мишустин ожидает мощнейших инвестиций в экономику России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин ожидает мощнейших инвестиций в экономику России
Премьер-министр России Михаил Мишустин надеется, что российские предприниматели будут вкладывать в экономику страны серьезные средства, ожидает мощнейших... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:59+0300
2024-04-03T13:59+0300
2024-04-03T14:15+0300
кабмин
михаил мишустин
инвестиции
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин надеется, что российские предприниматели будут вкладывать в экономику страны серьезные средства, ожидает мощнейших инвестиций."Кроме всех льгот и стимулирующих вещей, должно быть отношение (у бизнеса - ред.) к проектам национального суверенитета, экономического, технологического и финансового, как отношение любви к своей родине", - заявил он, выступая в Госдуме."Я надеюсь, что наши промышленники и предприниматели обязательно будут вкладывать в родную экономику большие и серьезные средства… Мы ждем мощнейших инвестиций", - добавил Мишустин.
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михаил мишустин, инвестиции, россия
Кабмин, Михаил Мишустин, инвестиции, РОССИЯ
Мишустин ожидает мощнейших инвестиций в экономику России
Мишустин: правительство ждет от бизнеса мощнейших инвестиций в экономику России
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин надеется, что российские предприниматели будут вкладывать в экономику страны серьезные средства, ожидает мощнейших инвестиций.
"Кроме всех льгот и стимулирующих вещей, должно быть отношение (у бизнеса - ред.) к проектам национального суверенитета, экономического, технологического и финансового, как отношение любви к своей родине", - заявил он, выступая в Госдуме.
"Я надеюсь, что наши промышленники и предприниматели обязательно будут вкладывать в родную экономику большие и серьезные средства… Мы ждем мощнейших инвестиций", - добавил Мишустин.
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