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Итоги выборов стали показателем доверия Путину, заявил Мишустин

Итоги выборов стали показателем доверия Путину, заявил Мишустин - 03.04.2024, ПРАЙМ

Итоги выборов стали показателем доверия Путину, заявил Мишустин

Результаты выборов президента в России стали показателем доверия Путину и его курсу, заявил глава правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T16:56+0300

2024-04-03T16:56+0300

2024-04-03T16:56+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Результаты выборов президента в России стали показателем доверия Путину и его курсу, заявил глава правительства России Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной Думе."Особенно хочу подчеркнуть, что все результаты, о которых я говорил, стали возможны только благодаря консолидации общества вокруг нашего президента и его программы развития", - сказал глава кабмина.Мишустин также подчеркнул, что именно это является залогом успеха.Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.

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россия, михаил мишустин, новости, владимир путин