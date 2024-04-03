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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года - 03.04.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года

Рублевый индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года, следует из данных торговой площадки. | 03.04.2024, ПРАЙМ

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экономика

мосбиржа

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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года, следует из данных торговой площадки.Рублевый индекс Мосбиржи к 22.19 мск рос на 0,84%, до 3399,7 пункта. Минутами ранее показатель максимально поднимался до 3400,03 пункта – максимума с февраля 2022 года.

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