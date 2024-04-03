https://1prime.ru/20240403/mosbirzha-847058859.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года - 03.04.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года
Рублевый индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года, следует из данных торговой площадки. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T22:20+0300
2024-04-03T22:20+0300
2024-04-03T22:24+0300
экономика
мосбиржа
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года, следует из данных торговой площадки.Рублевый индекс Мосбиржи к 22.19 мск рос на 0,84%, до 3399,7 пункта. Минутами ранее показатель максимально поднимался до 3400,03 пункта – максимума с февраля 2022 года.
https://1prime.ru/20240401/yandeks-846941120.html
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мосбиржа
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года
Индекс Мосбиржи в вечернюю сессию впервые с февраля 2022 года поднялся выше 3400 пунктов
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к 22.19 мск рос на 0,84%, до 3399,7 пункта. Минутами ранее показатель максимально поднимался до 3400,03 пункта – максимума с февраля 2022 года.
Мосбиржа допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс"