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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года - 03.04.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года
Рублевый индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года, следует из данных торговой площадки. | 03.04.2024, ПРАЙМ
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экономика
мосбиржа
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года, следует из данных торговой площадки.Рублевый индекс Мосбиржи к 22.19 мск рос на 0,84%, до 3399,7 пункта. Минутами ранее показатель максимально поднимался до 3400,03 пункта – максимума с февраля 2022 года.
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мосбиржа
Экономика, Мосбиржа
22:20 03.04.2024 (обновлено: 22:24 03.04.2024)
 
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи в вечернюю сессию впервые с февраля 2022 года поднялся выше 3400 пунктов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи на вечерней сессии поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к 22.19 мск рос на 0,84%, до 3399,7 пункта. Минутами ранее показатель максимально поднимался до 3400,03 пункта – максимума с февраля 2022 года.
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
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ЭкономикаМосбиржа
 
 
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