https://1prime.ru/20240403/moshenniki-847021212.html

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников - 03.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников

Мошенники придумали новую уловку по обману россиян: теперь они под видом компании по прокату велосипедов предлагают заработать на их аренде, убедился... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T08:17+0300

2024-04-03T08:17+0300

2024-04-03T08:17+0300

мошенничество

россия

мошенники

велосипеды

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Мошенники придумали новую уловку по обману россиян: теперь они под видом компании по прокату велосипедов предлагают заработать на их аренде, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт. Журналисту агентства в iMessage пришло предложение "продвигать поездки с низким выбросом выхлопных газов и легко зарабатывать деньги на аренде велосипедов общего пользования". "Для работы требуется только наличие телефона, в любое время дня и вне зависимости от вашего местоположения, стабильный доход от 2000 до 50 000 рублей в день", - сказано в сообщении. В нем приводится ссылка на аккаунт в Telegram, куда можно обращаться. Авторы называют себя компанией по аренде велосипедов. Мошенники пользуются тем, что в стране вполне легально развивается продвижение товаров и услуг, когда по объявлениям набираются пользователи, чтобы писать положительные отзывы, оставлять высокие оценки товару или услуге и т.д., поясняет эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. "Уже более двух лет в мессенджеры или соцсети приходят сообщения от псевдоработодателей, которые предлагают зарабатывать, в основном, на известных маркетплейсах. Новый пример сообщений с предложениями легкого заработка на продвижении экологичных велосипедов, на наш взгляд, еще одна вариация этой схемы. Она строится на манипулировании актуальной эко-повесткой и начале сезона велосипедов и самокатов", - говорит эксперт. Храпунова отметила, что такая схема всегда предполагает переход по ссылке в чат Telegram. При этом ссылка не всегда фишинговая или вредоносная, хотя и такие ситуации встречались и заканчивались взломом аккаунтов в данном мессенджере. "Но сейчас соискатели заработка без опыта и усилий в основном попадают в чат с куратором, который впоследствии вообще может оказаться ботом", - отметила она. Этот куратор, по ее словам, вовлекает жертву в схему. Вне зависимости от предлагаемого сценария работы по "продвижению", суть всегда одна – первые две выплаты жертва получает исправно, а затем для продолжения работы нужны различные вложения (выкуп лотов заказов, очереди для выполнения заказов, товара, налог, комиссии и т.д.) "После таких вложений жертву вновь "ведут" и выплачивают вознаграждение один или даже пару раз, усыпляя бдительность, чтобы выудить гораздо большие суммы. И вот когда вложения достигают целевых для злоумышленников значений, возврат и выплаты зарплаты прекращаются", - рассказала эксперт.

https://1prime.ru/20240329/golosa-846874546.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенники, велосипеды