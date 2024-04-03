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В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали

В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали - 03.04.2024, ПРАЙМ

В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали

Два человека погибли, 15 пострадали вследствие непогоды в Москве, указал мэр города Сергей Собянин. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T22:58+0300

2024-04-03T22:58+0300

2024-04-03T22:58+0300

происшествия

москва

непогода

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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Два человека погибли, 15 пострадали вследствие непогоды в Москве, указал мэр города Сергей Собянин.Он уточнил, что порывы ветра достигали больше 21 м/c. Были приняты меры оповещения и оперативно закрыты открытые общественные места."Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли", — сообщил он в Telegram-канале. Мэр соболезнует семьям погибших и добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал о штормовом ветре юго-западных румбов – в порывах до 20 метров в секунду. во второй половине дня в столице.

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москва, непогода