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РБК: российский "Ашан" заподозрили в неуплате налогов

РБК: российский "Ашан" заподозрили в неуплате налогов - 03.04.2024, ПРАЙМ

РБК: российский "Ашан" заподозрили в неуплате налогов

По результатам проверки ФНС мировому ретейлеру "Ашан" в России могут доначислить более 180 миллионов рублей за неуплаченные налоги, более 100 миллионов от этой... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T06:24+0300

2024-04-03T06:24+0300

2024-04-03T06:55+0300

россия

фнс

ашан

неуплата налогов

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. По результатам проверки ФНС мировому ретейлеру "Ашан" в России могут доначислить более 180 миллионов рублей за неуплаченные налоги, более 100 миллионов от этой суммы - сами налоги, сообщает РБК, ссылаясь на отчетность компании. Так, как сообщает издание, в 2023 году инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам провела выездную проверку компании за 2020-2021 годы, по итогам которой "Ашану" грозит доначисление в размере 180,9 миллиона рублей, из общей суммы которого на сами налоги приходится 125,9 миллиона рублей.Издание направило запрос в пресс-службу "Ашана" в России, а также в ФНС. "Ашан" является французской корпорацией, представленной по всему миру. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Сеть Auchan Retail является основной составляющей группы ELO, а она, в свою очередь, контролируется семейной корпорацией "Ассоциация семьи Мюлье".

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россия, фнс, ашан, неуплата налогов