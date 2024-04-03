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РБК: российский "Ашан" заподозрили в неуплате налогов
РБК: российский "Ашан" заподозрили в неуплате налогов - 03.04.2024, ПРАЙМ
РБК: российский "Ашан" заподозрили в неуплате налогов
По результатам проверки ФНС мировому ретейлеру "Ашан" в России могут доначислить более 180 миллионов рублей за неуплаченные налоги, более 100 миллионов от этой... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T06:24+0300
2024-04-03T06:24+0300
2024-04-03T06:55+0300
россия
фнс
ашан
неуплата налогов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. По результатам проверки ФНС мировому ретейлеру "Ашан" в России могут доначислить более 180 миллионов рублей за неуплаченные налоги, более 100 миллионов от этой суммы - сами налоги, сообщает РБК, ссылаясь на отчетность компании. Так, как сообщает издание, в 2023 году инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам провела выездную проверку компании за 2020-2021 годы, по итогам которой "Ашану" грозит доначисление в размере 180,9 миллиона рублей, из общей суммы которого на сами налоги приходится 125,9 миллиона рублей.Издание направило запрос в пресс-службу "Ашана" в России, а также в ФНС. "Ашан" является французской корпорацией, представленной по всему миру. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Сеть Auchan Retail является основной составляющей группы ELO, а она, в свою очередь, контролируется семейной корпорацией "Ассоциация семьи Мюлье".
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россия, фнс, ашан, неуплата налогов
РОССИЯ, ФНС, Ашан, неуплата налогов
РБК: российский "Ашан" заподозрили в неуплате налогов
РБК: "Ашану" грозит доначисление 180 млн рублей после проверки ФНС
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ.
По результатам проверки ФНС мировому ретейлеру "Ашан" в России могут доначислить более 180 миллионов рублей за неуплаченные налоги, более 100 миллионов от этой суммы - сами налоги, сообщает
РБК, ссылаясь на отчетность компании.
Так, как сообщает издание, в 2023 году инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам провела выездную проверку компании за 2020-2021 годы, по итогам которой "Ашану" грозит доначисление в размере 180,9 миллиона рублей, из общей суммы которого на сами налоги приходится 125,9 миллиона рублей.
Издание направило запрос в пресс-службу "Ашана" в России, а также в ФНС.
"Ашан" является французской корпорацией, представленной по всему миру. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Сеть Auchan Retail является основной составляющей группы ELO, а она, в свою очередь, контролируется семейной корпорацией "Ассоциация семьи Мюлье".