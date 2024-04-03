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"Алроса" выплатила рекордный размер налогов Якутии
"Алроса" выплатила рекордный размер налогов Якутии - 03.04.2024, ПРАЙМ
"Алроса" выплатила рекордный размер налогов Якутии
"Алроса" по итогам 2023 года выплатила рекордную за всю историю компании сумму налоговых отчислений в консолидированный бюджет Якутии - почти 79 миллиардов... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T16:05+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. "Алроса" по итогам 2023 года выплатила рекордную за всю историю компании сумму налоговых отчислений в консолидированный бюджет Якутии - почти 79 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе компании. "Налоговые отчисления "Алросы" в бюджет Якутии и улусов составили почти 79 миллиардов рублей и стали рекордными за всю историю компании. Основную часть составили отчисления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – более 39 миллиардов рублей (+75% к 2022 году), а также налог на прибыль – более 20 миллиардов рублей (+36%). 7,9 миллиарда рублей (+16%) составили отчисления по налогу на доходы физических лиц", - говорится в материале. По данным компании, сумма платежей "Алросы" за 2023 год в бюджет Якутии и ее муниципальных образований выросла на 67%. На долю компании приходится 32% собственных доходов консолидированного бюджета Якутии и 58% доходов, поступивших от всех крупных предприятий республики. "По итогам первого полугодия прошлого года "Алроса" выплатила республике и восьми улусам, которые являются нашими акционерами, более 9 миллиардов рублей в виде дивидендов. Помимо налогов, обязательных платежей и дивидендов, мы направили 7,6 миллиарда рублей – более чем на миллиард больше, чем годом ранее, – на социальные и благотворительные программы", – приводятся в сообщении слова генерального директора компании Павла Маринычева. Итогова сумма налогов, обязательных платежей и дивидендов предприятий "Алросы", выплаченных в консолидированный бюджет Якутии, а также инвестиций, направленных на реализацию социальных программ, по итогам 2023 года составила 95,6 миллиарда рублей, указано в сообщении. По данным компании, общая сумма налоговых и обязательных платежей "Алросы" за 2023 год в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составила 101 миллиард рублей.
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алроса, якутия
"Алроса" выплатила рекордный размер налогов Якутии
"Алроса" выплатила рекордные 79 млрд рублей налогов в бюджет Якутии по итогам 2023 года
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. "Алроса" по итогам 2023 года выплатила рекордную за всю историю компании сумму налоговых отчислений в консолидированный бюджет Якутии - почти 79 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
"Налоговые отчисления "Алросы" в бюджет Якутии и улусов составили почти 79 миллиардов рублей и стали рекордными за всю историю компании. Основную часть составили отчисления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – более 39 миллиардов рублей (+75% к 2022 году), а также налог на прибыль – более 20 миллиардов рублей (+36%). 7,9 миллиарда рублей (+16%) составили отчисления по налогу на доходы физических лиц", - говорится в материале.
По данным компании, сумма платежей "Алросы" за 2023 год в бюджет Якутии и ее муниципальных образований выросла на 67%. На долю компании приходится 32% собственных доходов консолидированного бюджета Якутии и 58% доходов, поступивших от всех крупных предприятий республики.
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"По итогам первого полугодия прошлого года "Алроса" выплатила республике и восьми улусам, которые являются нашими акционерами, более 9 миллиардов рублей в виде дивидендов. Помимо налогов, обязательных платежей и дивидендов, мы направили 7,6 миллиарда рублей – более чем на миллиард больше, чем годом ранее, – на социальные и благотворительные программы", – приводятся в сообщении слова генерального директора компании Павла Маринычева.
Итогова сумма налогов, обязательных платежей и дивидендов предприятий "Алросы", выплаченных в консолидированный бюджет Якутии, а также инвестиций, направленных на реализацию социальных программ, по итогам 2023 года составила 95,6 миллиарда рублей, указано в сообщении.
По данным компании, общая сумма налоговых и обязательных платежей "Алросы" за 2023 год в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составила 101 миллиард рублей.