Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков - 03.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240403/nato-847041153.html
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков - 03.04.2024, ПРАЙМ
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков
Украина обязательно станет членом НАТО, это "лишь вопрос времени", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенебрг. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:51+0300
2024-04-03T13:52+0300
украина
запад
нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_99321336054fe802a716c3ae3a0db2b9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Украина обязательно станет членом НАТО, это "лишь вопрос времени", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенебрг."Украина станет членом альянса, вопрос не в том, станет ли, а в том – когда", - подчеркнул он.Ранее глава российской делегации Константин Гаврилов в ходе переговоров в Вене, посвященных военной безопасности и контролю над вооружениями, заявил, что НАТО не убирает перспективу вступления Украины в альянс с повестки дня в целях управлять киевским режимом.Еще в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна подает заявку о вступлении в блок в ускоренном порядке. При этом Столтенберг уточнял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время военного столкновения.НАТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США.
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_43f09f40a222ab05e8fb895d88aac94f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский
УКРАИНА, ЗАПАД, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский
13:51 03.04.2024 (обновлено: 13:52 03.04.2024)
 
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков

Столтенберг: Украина обязательно станет членом НАТО, вопрос лишь в том, когда

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Украина обязательно станет членом НАТО, это "лишь вопрос времени", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенебрг.
"Украина станет членом альянса, вопрос не в том, станет ли, а в том – когда", - подчеркнул он.
Ранее глава российской делегации Константин Гаврилов в ходе переговоров в Вене, посвященных военной безопасности и контролю над вооружениями, заявил, что НАТО не убирает перспективу вступления Украины в альянс с повестки дня в целях управлять киевским режимом.
Еще в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна подает заявку о вступлении в блок в ускоренном порядке. При этом Столтенберг уточнял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время военного столкновения.
НАТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США.
 
УКРАИНАЗАПАДНАТОЙенс СтолтенбергВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала