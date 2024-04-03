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Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков - 03.04.2024, ПРАЙМ

Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков

Украина обязательно станет членом НАТО, это "лишь вопрос времени", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенебрг. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T13:51+0300

2024-04-03T13:51+0300

2024-04-03T13:52+0300

украина

запад

нато

йенс столтенберг

владимир зеленский

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Украина обязательно станет членом НАТО, это "лишь вопрос времени", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенебрг."Украина станет членом альянса, вопрос не в том, станет ли, а в том – когда", - подчеркнул он.Ранее глава российской делегации Константин Гаврилов в ходе переговоров в Вене, посвященных военной безопасности и контролю над вооружениями, заявил, что НАТО не убирает перспективу вступления Украины в альянс с повестки дня в целях управлять киевским режимом.Еще в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна подает заявку о вступлении в блок в ускоренном порядке. При этом Столтенберг уточнял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время военного столкновения.НАТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США.

украина

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украина, запад, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский