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Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков - 03.04.2024, ПРАЙМ
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков
Украина обязательно станет членом НАТО, это "лишь вопрос времени", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенебрг. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:51+0300
2024-04-03T13:51+0300
2024-04-03T13:52+0300
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Украина обязательно станет членом НАТО, это "лишь вопрос времени", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенебрг."Украина станет членом альянса, вопрос не в том, станет ли, а в том – когда", - подчеркнул он.Ранее глава российской делегации Константин Гаврилов в ходе переговоров в Вене, посвященных военной безопасности и контролю над вооружениями, заявил, что НАТО не убирает перспективу вступления Украины в альянс с повестки дня в целях управлять киевским режимом.Еще в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна подает заявку о вступлении в блок в ускоренном порядке. При этом Столтенберг уточнял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время военного столкновения.НАТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США.
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украина, запад, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский
УКРАИНА, ЗАПАД, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков
Столтенберг: Украина обязательно станет членом НАТО, вопрос лишь в том, когда
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Украина обязательно станет членом НАТО, это "лишь вопрос времени", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенебрг.
"Украина станет членом альянса, вопрос не в том, станет ли, а в том – когда", - подчеркнул он.
Ранее глава российской делегации Константин Гаврилов в ходе переговоров в Вене, посвященных военной безопасности и контролю над вооружениями, заявил, что НАТО не убирает перспективу вступления Украины в альянс с повестки дня в целях управлять киевским режимом.
Еще в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна подает заявку о вступлении в блок в ускоренном порядке. При этом Столтенберг уточнял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время военного столкновения.
НАТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США.