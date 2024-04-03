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МИД Бельгии подтвердил, что НАТО обсуждает идею созданию фонда для Украины

МИД Бельгии подтвердил, что НАТО обсуждает идею созданию фонда для Украины - 03.04.2024, ПРАЙМ

МИД Бельгии подтвердил, что НАТО обсуждает идею созданию фонда для Украины

НАТО обсуждает предложение генсека организации Йенса Столтенберга по созданию фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет, сообщила министр... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T14:06+0300

2024-04-03T14:06+0300

2024-04-03T14:07+0300

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр - ПРАЙМ. НАТО обсуждает предложение генсека организации Йенса Столтенберга по созданию фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет, сообщила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.Лябиб отметила, что взносы в фонд планируется рассчитывать исходя из объема ВВП стран-участниц альянса."Генсек НАТО выступил с предложением о выделении 100 миллиардов на пять лет. Мы обсудим, насколько такое предложение может быть реализовано… Решений принимать не планируются. Они готовятся к саммиту в июле", - заметила дипломат.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.В Кремле неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву только препятствуют переговорам и имеют отрицательное влияние.

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