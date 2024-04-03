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Новак заявил, что России пока не нужны новые нефтеперерабатывающие заводы

Новак заявил, что России пока не нужны новые нефтеперерабатывающие заводы - 03.04.2024, ПРАЙМ

Новак заявил, что России пока не нужны новые нефтеперерабатывающие заводы

Строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России не предусмотрено в связи с избытком текущих мощностей, сообщил журналистам вице-премьер... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T17:49+0300

2024-04-03T17:49+0300

2024-04-03T17:50+0300

экономика

нпз

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России не предусмотрено в связи с избытком текущих мощностей, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Строительство новых НПЗ не предусмотрено в связи с тем, что у нас избыточные мощности нефтеперерабатывающих заводов. У нас реализуется масштабная программа по реконструкции, модернизации НПЗ с целью выпуска более высококачественной продукции, в большей степени бензина и дизельного топлива, в меньшей степени – темных нефтепродуктов", – сказал он журналистам.

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