Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак заявил, что России пока не нужны новые нефтеперерабатывающие заводы - 03.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240403/npz-847053594.html
Новак заявил, что России пока не нужны новые нефтеперерабатывающие заводы
Новак заявил, что России пока не нужны новые нефтеперерабатывающие заводы - 03.04.2024, ПРАЙМ
Новак заявил, что России пока не нужны новые нефтеперерабатывающие заводы
Строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России не предусмотрено в связи с избытком текущих мощностей, сообщил журналистам вице-премьер... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:49+0300
2024-04-03T17:50+0300
экономика
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России не предусмотрено в связи с избытком текущих мощностей, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Строительство новых НПЗ не предусмотрено в связи с тем, что у нас избыточные мощности нефтеперерабатывающих заводов. У нас реализуется масштабная программа по реконструкции, модернизации НПЗ с целью выпуска более высококачественной продукции, в большей степени бензина и дизельного топлива, в меньшей степени – темных нефтепродуктов", – сказал он журналистам.
https://1prime.ru/20240403/oil-847053360.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b499d409cb96441bdace78ba439f24bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нпз
Экономика, НПЗ
17:49 03.04.2024 (обновлено: 17:50 03.04.2024)
 
Новак заявил, что России пока не нужны новые нефтеперерабатывающие заводы

Новак: строительство новых НПЗ в РФ не предусмотрено в связи с избытком текущих мощностей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России не предусмотрено в связи с избытком текущих мощностей, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Строительство новых НПЗ не предусмотрено в связи с тем, что у нас избыточные мощности нефтеперерабатывающих заводов. У нас реализуется масштабная программа по реконструкции, модернизации НПЗ с целью выпуска более высококачественной продукции, в большей степени бензина и дизельного топлива, в меньшей степени – темных нефтепродуктов", – сказал он журналистам.
Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Новак заявил о перспективе увеличения нефтепереработки в России
17:48
 
ЭкономикаНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала