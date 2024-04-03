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Арест активов по иску к "Макфе" обжаловали

Арест активов по иску к "Макфе" обжаловали - 03.04.2024, ПРАЙМ

Арест активов по иску к "Макфе" обжаловали

Адвокат Игорь Трунов, представляющий экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего гендиректора "Макфы" Вадима Белоусова, заявил РИА Новости,... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T15:53+0300

2024-04-03T15:53+0300

2024-04-03T16:43+0300

арест активов

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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Адвокат Игорь Трунов, представляющий экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего гендиректора "Макфы" Вадима Белоусова, заявил РИА Новости, что постановление, которым пристав наложил арест на активы на сумму в 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры, обжаловано в суде."Мы обжаловали определение об обеспечительных мерах", - сказал Трунов.Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости следует, что судебный-пристав исполнитель на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия. Как указал пристав, сумма наложения ареста на денежные средства должника – 100 триллионов рублей. В соответчиках по данному иску значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" Юревич и экс-депутат Госдумы Белоусов, указано в карточке дела на сайте райсуда.Адвокат управляющей компании "Макфа" УК "М-Групп" Павел Хлюстов заявил РИА Новости, что пристав указал сумму, не соответствующую стоимости активов, которые просит изъять Генпрокуратура, а это порядка 46 миллиардов рублей.По мнению Хлюстова, цифра в 100 триллионов рублей может быть обусловлена или невнимательностью пристава, или "умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества".По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна."Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.

https://1prime.ru/20240402/sud-847013521.html

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арест активов