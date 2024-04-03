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Названо число компаний, зарегистрированных в "русских офшорах"
Названо число компаний, зарегистрированных в "русских офшорах" - 03.04.2024, ПРАЙМ
Названо число компаний, зарегистрированных в "русских офшорах"
Уже 396 компаний зарегистрированы в "русских офшорах" - в специальных административных районах (САР) Калининградской области и на острове Русский, заявил... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T14:37+0300
2024-04-03T14:37+0300
2024-04-03T14:57+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Уже 396 компаний зарегистрированы в "русских офшорах" - в специальных административных районах (САР) Калининградской области и на острове Русский, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы создали специальные административные районы. Я, кстати, помню, когда начинали - две компании было, десять, двенадцать… Сегодня 396 компаний ушли в САР, это Калининград и остров Русский", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме, добавив, что это внутренние специально созданные зоны для накопления инвестиций, чтобы "вкладывать их в свою страну".Ранее Мишустин заявил, что запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом нельзя, но закрывать глаза на вывод капитала Россия не будет. "Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружественных странах, я считаю, нельзя, мы этого делать не будем... Это, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на тех, кто просто создает центры прибыли за рубежом и пытается выкачать туда средства за счет наших природных, трудовых ресурсов, развивает именно иностранную экономику... С ними будем бороться", - сказал Мишустин.
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россия, русские офшоры, новости
Экономика, РОССИЯ, русские офшоры, Новости
Названо число компаний, зарегистрированных в "русских офшорах"
Мишустин: уже 396 компаний зерегистрированы в "русских офшорах" в Калиниградской областе
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Уже 396 компаний зарегистрированы в "русских офшорах" - в специальных административных районах (САР) Калининградской области и на острове Русский, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы создали специальные административные районы. Я, кстати, помню, когда начинали - две компании было, десять, двенадцать… Сегодня 396 компаний ушли в САР, это Калининград и остров Русский", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме, добавив, что это внутренние специально созданные зоны для накопления инвестиций, чтобы "вкладывать их в свою страну".
Ранее Мишустин заявил, что запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом нельзя, но закрывать глаза на вывод капитала Россия не будет.
"Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружественных странах, я считаю, нельзя, мы этого делать не будем... Это, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на тех, кто просто создает центры прибыли за рубежом и пытается выкачать туда средства за счет наших природных, трудовых ресурсов, развивает именно иностранную экономику... С ними будем бороться", - сказал Мишустин.