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Новак заявил о перспективе увеличения нефтепереработки в России

Новак заявил о перспективе увеличения нефтепереработки в России - 03.04.2024, ПРАЙМ

Новак заявил о перспективе увеличения нефтепереработки в России

Нефтепереработка в РФ в ближайшее время будет увеличена, есть потенциал и по бензину, и по дизтопливу, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T17:48+0300

2024-04-03T17:48+0300

2024-04-03T17:48+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Нефтепереработка в РФ в ближайшее время будет увеличена, есть потенциал и по бензину, и по дизтопливу, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Будет увеличена", - ответил он на вопрос журналистов, будет ли увеличена нефтепереработка в скором времени. Новак отметил, что одна из задач, которую правительство поставило перед нефтеперерабатывающими предприятиями и компаниями, - обеспечение больших объемов производства и бензина, и дизельного топлива, чтобы исключить все возможные риски, связанные с рынком. "Есть потенциал увеличения за счет того, что у нас есть свободные мощности нефтеперерабатывающих заводов", - добавил вице-премьер.

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россия, нефтепереработка, новости