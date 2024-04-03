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Новак заявил о перспективе увеличения нефтепереработки в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Новак заявил о перспективе увеличения нефтепереработки в России
Новак заявил о перспективе увеличения нефтепереработки в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Новак заявил о перспективе увеличения нефтепереработки в России
Нефтепереработка в РФ в ближайшее время будет увеличена, есть потенциал и по бензину, и по дизтопливу, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:48+0300
2024-04-03T17:48+0300
энергетика
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Нефтепереработка в РФ в ближайшее время будет увеличена, есть потенциал и по бензину, и по дизтопливу, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Будет увеличена", - ответил он на вопрос журналистов, будет ли увеличена нефтепереработка в скором времени. Новак отметил, что одна из задач, которую правительство поставило перед нефтеперерабатывающими предприятиями и компаниями, - обеспечение больших объемов производства и бензина, и дизельного топлива, чтобы исключить все возможные риски, связанные с рынком. "Есть потенциал увеличения за счет того, что у нас есть свободные мощности нефтеперерабатывающих заводов", - добавил вице-премьер.
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россия, нефтепереработка, новости
Энергетика, РОССИЯ, нефтепереработка, Новости
17:48 03.04.2024
 
Новак заявил о перспективе увеличения нефтепереработки в России

Новак: нефтепереработка в РФ в ближайшее время будет увеличена

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак, заместитель председателя правительства РФ
Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Нефтепереработка в РФ в ближайшее время будет увеличена, есть потенциал и по бензину, и по дизтопливу, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Будет увеличена", - ответил он на вопрос журналистов, будет ли увеличена нефтепереработка в скором времени.
Новак отметил, что одна из задач, которую правительство поставило перед нефтеперерабатывающими предприятиями и компаниями, - обеспечение больших объемов производства и бензина, и дизельного топлива, чтобы исключить все возможные риски, связанные с рынком.
"Есть потенциал увеличения за счет того, что у нас есть свободные мощности нефтеперерабатывающих заводов", - добавил вице-премьер.
 
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