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Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T14:26+0300
2024-04-03T14:26+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что веских причин для смягчения нефтяной политики ОПЕК+ пока нет, поскольку текущий рост цен на "черное золото" благоприятен для альянса. Решение же об отказе от добровольных сокращений добычи может быть пересмотрено только в случае, если цены будут увеличиваться продолжительное время, уверены они. Квоты на добычу нефти ОПЕК+ без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки, а также не участвующих в соглашении членов ОПЕК - Венесуэлы, Ирана и Ливии. Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Дополнительно в первом квартале Москва сокращала нефтяной экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки (300 тысяч баррелей - нефть, еще 200 тысяч - нефтепродукты), а Эр-Рияд - добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Также до конца марта другие страны снижали нефтедобычу еще на 700 тысяч баррелей в сутки. В начале марта Саудовская Аравия продлила на второй квартал добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне будет сокращать экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей вместо 500 тысяч баррелей нефтяного экспорта в первом квартале. Другие участники альянса продлили до конца июня решение сокращать добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.
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мир, опек
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций.
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что веских причин для смягчения нефтяной политики ОПЕК+ пока нет, поскольку текущий рост цен на "черное золото" благоприятен для альянса. Решение же об отказе от добровольных сокращений добычи может быть пересмотрено только в случае, если цены будут увеличиваться продолжительное время, уверены они.
МЭА: участники соглашения ОПЕК+ добыли больше, чем договорились
Квоты на добычу нефти ОПЕК+ без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки, а также не участвующих в соглашении членов ОПЕК - Венесуэлы, Ирана и Ливии.
Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Дополнительно в первом квартале Москва сокращала нефтяной экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки (300 тысяч баррелей - нефть, еще 200 тысяч - нефтепродукты), а Эр-Рияд - добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Также до конца марта другие страны снижали нефтедобычу еще на 700 тысяч баррелей в сутки.
В начале марта Саудовская Аравия продлила на второй квартал добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне будет сокращать экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей вместо 500 тысяч баррелей нефтяного экспорта в первом квартале. Другие участники альянса продлили до конца июня решение сокращать добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.