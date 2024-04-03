https://1prime.ru/20240403/oruzhie-847042641.html
"Поразили почти все". Раскрыто, какой удар Россия нанесла Украине
"Поразили почти все". Раскрыто, какой удар Россия нанесла Украине - 03.04.2024, ПРАЙМ
"Поразили почти все". Раскрыто, какой удар Россия нанесла Украине
Украинская энергетика практически полностью уничтожена ВС России, сообщает чешское издание Seznam zprávy. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T14:24+0300
2024-04-03T14:24+0300
2024-04-03T14:24+0300
энергетика
украина
россия
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Украинская энергетика практически полностью уничтожена ВС России, сообщает чешское издание Seznam zprávy."Последняя волна российских налетов примечательна своими масштабами. Поражены были практически все украинские ТЭЦ и ряд распределительных станций", - говорится в материалах.По данным издания, у ВСУ нет достаточного числа средств противовоздушной обороны, чтобы отразить удары России.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240403/nato-847041792.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сво
Энергетика, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
"Поразили почти все". Раскрыто, какой удар Россия нанесла Украине
SZ: российские военные почти полностью разгромили энергетику Украины
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ.
Украинская энергетика практически полностью уничтожена ВС России, сообщает чешское издание Seznam zprávy
.
"Последняя волна российских налетов примечательна своими масштабами. Поражены были практически все украинские ТЭЦ и ряд распределительных станций", - говорится в материалах.
По данным издания, у ВСУ нет достаточного числа средств противовоздушной обороны, чтобы отразить удары России.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
МИД Бельгии подтвердил, что НАТО обсуждает идею созданию фонда для Украины