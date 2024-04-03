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"Поразили почти все". Раскрыто, какой удар Россия нанесла Украине

"Поразили почти все". Раскрыто, какой удар Россия нанесла Украине - 03.04.2024, ПРАЙМ

"Поразили почти все". Раскрыто, какой удар Россия нанесла Украине

Украинская энергетика практически полностью уничтожена ВС России, сообщает чешское издание Seznam zprávy. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T14:24+0300

2024-04-03T14:24+0300

2024-04-03T14:24+0300

энергетика

украина

россия

сво

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Украинская энергетика практически полностью уничтожена ВС России, сообщает чешское издание Seznam zprávy."Последняя волна российских налетов примечательна своими масштабами. Поражены были практически все украинские ТЭЦ и ряд распределительных станций", - говорится в материалах.По данным издания, у ВСУ нет достаточного числа средств противовоздушной обороны, чтобы отразить удары России.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.

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украина, россия, сво