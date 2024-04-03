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Отчет премьер-министра Мишустина перед Госдумой: главные цифры и задачи

Отчет премьер-министра Мишустина перед Госдумой: главные цифры и задачи - 03.04.2024, ПРАЙМ

Отчет премьер-министра Мишустина перед Госдумой: главные цифры и задачи

Михаил Мишустин выступил с годовым отчетом правительства перед Госдумой. Россия, по его словам, "успешно прошла сложный период первоначальной адаптации". Страна | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T14:17+0300

2024-04-03T14:17+0300

2024-04-03T14:23+0300

экономика

михаил мишустин

правительство рф

госдума

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Михаил Мишустин выступил с годовым отчетом правительства перед Госдумой. Россия, по его словам, "успешно прошла сложный период первоначальной адаптации". Страна входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, и в кабмине уверены, что потенциал для попадания в первую четверку есть.Что сделано вопреки санкциямВысокие цифры прошлого года в экономике стали результатом реализации решений президента, работы правительства, всех ветвей власти, бизнеса, общественных объединений и граждан. И, как ни парадоксально, - следствием санкций, обрушившихся на страну, отметил Мишустин.Самая заметная оборотная сторона санкций - экономика преодолевает зависимость от сырьевого экспорта, ненефтегазовые доходы выросли на четверть. А в целом доходы бюджета превысили 29 триллионов рублей – больше показателя за предыдущих год на 5 процентов. Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но существенно замедлилась, благодаря Банку России – до 7,4 процента. Власти стабилизировали цены на бензин, дизельное топливо, приняли важные решения об ограничении экспорта нефтепродуктов, обеспечив топливом своих аграриев.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеИ предпринимали не боятся вкладывать свои ресурсы в страну - в прошлом году объем инвестиций увеличился примерно на 10 процентов, это рекорд за 12 лет. Государство разделяет риски с бизнесом – за время действия механизма государственно – частного партнёрства создано около 20 тысяч рабочих мест. За счет ФНБ обеспечили средствами 17 проектов на триллион рублей.Место ушедших из страны европейских, американских и японских производителей занимают организации из дружественно настроенных государств. "И, конечно, — наиболее активно работающие отечественные компании", — подчеркнул глава правительства.Безработица, которая и так была низкой, сократилась к концу 2023 года вдвое — до 3 процентов. Минимальный размер оплаты труда опережает инфляцию - он прибавил свыше 18 процентов. "Почему это очень важно? Зарплаты миллионов работников зависят от этого показателя, и растет он – растут и их доходы", - отметил Мишустин.Шестьсот семьдесят тысяч семей использовали маткапитал для улучшения жилищных условий за прошлый год. Продолжительность жизни стала выше доковидных значений – около 73,5 лет. По словам премьера, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России.Создается санитарный щит страны. Уже разработали около сорока новых тест-систем для быстрой – буквально за час сейчас – диагностики заболеваний. Создали сеть центров, мобильных лабораторий, обеспечили их технологическую независимость производством отечественных реактивов.Бесплатно провели сложные операции для полутора миллиона человек, что на 12 процентов больше, чем годом ранее. Почти два миллиона пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями за три года получили необходимые препараты бесплатно. Лечение от гепатита С начнут получать 100 тысяч человек.Разворачивается нацпроект по генеральной уборке страны. В Магаданской области, например, подняли со дна и утилизировали 131 корабль. "Раньше владельцам было выгоднее их бросить в воде, чем утилизировать. Это позволило защитить здоровье миллионов людей", - привел пример Мишустин.Почти 200 тысяч человек переехали в 2023 году из непригодного для жизни жилья в новое. Около миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия. Но эффективность показывает не только жилищная ипотека. Около 80 миллиардов рублей было выдано в прошлом году в рамках промышленной ипотеки на приобретение и строительство заводских площадей.Объем выпуска гражданских судов (грузовых и пассажирских) вырос на четверть. Объем рынка отечественного энергомашиностроения увеличился более чем на треть, а крупным достижением в производстве стало изготовление первой отечественной серийной газовой турбины большой мощности. Финансирование проектов по развитию сквозных технологий - искусственного интеллекта, квантовых вычислений, программного обеспечения и других - в 2023 году в России составило 137 миллиардов рублей.И что еще предстоит сделать Приоритетная задача правительства – расширение взаимодействие с дружественными странами. Товарооборот с ним и не просто вырос, а стал сопоставим с объемом международной торговли России, который был четыре года назад. "Снижение товарооборота с Евросоюзом, конечно, в значительной степени компенсировано за счет увеличения торговли с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Африкой, Латинской Америкой. И доля дружественных стран выросла до 77 процентов", - отметил Мишустин.Премьер прокомментировал и злободневные вопросы миграции. Тема стала особенно актуальна после трагических событий в "Крокус сити холле". Стремление принять дополнительные решения понятно и справедливо, и премьер разделяет желание возмездия террористам."Обращу внимание на один важный факт. Подготовка, обсуждение всех инициатив, а тем более их утверждение должны проходить с учетом позиций правоохранительных органов. Это те службы, которые впоследствии будут реализовывать принятые решения и отвечать за результат. Поэтому необходимо вести согласованную работу. Только так она будет эффективной", - заявил премьер-министр в Госдуме.Мишустин также назвал в Госдуме принципы изменения налогов. Предстоящие изменения фискальной системы должны работать на благо россиян, экономики и страны в целом, она должна сокращать неравенство в обществе и экономике. Ранее президент поручил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени "в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы". Он также предложил "закрыть всяческие лазейки", используемые рядом компаний для ухода от налогов или занижения платежей.Кроме того, правительство снизит финансовую нагрузку для участников СВО и освободит их от налога на имущество. А пятого апреля правительство рассмотрит законопроект о создании свободной экономической зоны в Белгородской, Брянской и Курской областях, затем направит на рассмотрение в Госдуму. Мишустин заверил, что поддержка регионов будет оказываться и дальше. "Работа по поддержке людей и бизнеса в этих регионах будет продолжена", - добавил премьер

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михаил мишустин, правительство рф, госдума