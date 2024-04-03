https://1prime.ru/20240403/patrushev-847031533.html

Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Патрушев

Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Патрушев - 03.04.2024, ПРАЙМ

Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Патрушев

Все, кто организовал и спонсировал теракт в красногорском "Крокус сити холле", понесут заслуженное наказание, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T11:51+0300

2024-04-03T11:51+0300

2024-04-03T11:51+0300

николай патрушев

украина

таджикистан

крокус сити холл

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Все, кто организовал и спонсировал теракт в красногорском "Крокус сити холле", понесут заслуженное наказание, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.Он 3 апреля, в среду, выступил на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран-членов Шанхайской организации сотрудничества."Хотел бы Вас заверить, что все организаторы и спонсоры теракта в "Крокус сити холле", где бы они ни находились, понесут заслуженное наказание", - подчеркнул патрушев.Секретарь российского Совбеза добавил, что Украина вербует наемников для боевых действий против России через посольство в Таджикистане.

https://1prime.ru/20240403/terakt-v-krokuse-847027514.html

украина

таджикистан

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николай патрушев, украина, таджикистан, крокус сити холл