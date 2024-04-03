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Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Патрушев - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Патрушев
Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Патрушев - 03.04.2024, ПРАЙМ
Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Патрушев
Все, кто организовал и спонсировал теракт в красногорском "Крокус сити холле", понесут заслуженное наказание, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:51+0300
2024-04-03T11:51+0300
николай патрушев
украина
таджикистан
крокус сити холл
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Все, кто организовал и спонсировал теракт в красногорском "Крокус сити холле", понесут заслуженное наказание, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.Он 3 апреля, в среду, выступил на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран-членов Шанхайской организации сотрудничества."Хотел бы Вас заверить, что все организаторы и спонсоры теракта в "Крокус сити холле", где бы они ни находились, понесут заслуженное наказание", - подчеркнул патрушев.Секретарь российского Совбеза добавил, что Украина вербует наемников для боевых действий против России через посольство в Таджикистане.
https://1prime.ru/20240403/terakt-v-krokuse-847027514.html
украина
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николай патрушев, украина, таджикистан, крокус сити холл
Николай Патрушев, УКРАИНА, ТАДЖИКИСТАН, Крокус сити холл
11:51 03.04.2024
 
Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Патрушев

Патрушев: все организаторы и спонсоры теракта в "Крокусе" понесут наказание

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Все, кто организовал и спонсировал теракт в красногорском "Крокус сити холле", понесут заслуженное наказание, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Он 3 апреля, в среду, выступил на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Хотел бы Вас заверить, что все организаторы и спонсоры теракта в "Крокус сити холле", где бы они ни находились, понесут заслуженное наказание", - подчеркнул патрушев.
Секретарь российского Совбеза добавил, что Украина вербует наемников для боевых действий против России через посольство в Таджикистане.
Девушка у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
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Николай ПатрушевУКРАИНАТАДЖИКИСТАНКрокус сити холл
 
 
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