https://1prime.ru/20240403/patrushev-847031533.html
Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Патрушев
Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Патрушев - 03.04.2024, ПРАЙМ
Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Патрушев
Все, кто организовал и спонсировал теракт в красногорском "Крокус сити холле", понесут заслуженное наказание, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:51+0300
2024-04-03T11:51+0300
2024-04-03T11:51+0300
николай патрушев
украина
таджикистан
крокус сити холл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685870_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_87b774c58ceba2bad19b616cbf715f5d.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Все, кто организовал и спонсировал теракт в красногорском "Крокус сити холле", понесут заслуженное наказание, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.Он 3 апреля, в среду, выступил на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран-членов Шанхайской организации сотрудничества."Хотел бы Вас заверить, что все организаторы и спонсоры теракта в "Крокус сити холле", где бы они ни находились, понесут заслуженное наказание", - подчеркнул патрушев.Секретарь российского Совбеза добавил, что Украина вербует наемников для боевых действий против России через посольство в Таджикистане.
https://1prime.ru/20240403/terakt-v-krokuse-847027514.html
украина
таджикистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685870_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_35d878d4bf3393b9b62b694e396cf1ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, украина, таджикистан, крокус сити холл
Николай Патрушев, УКРАИНА, ТАДЖИКИСТАН, Крокус сити холл
Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Патрушев
Патрушев: все организаторы и спонсоры теракта в "Крокусе" понесут наказание
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Все, кто организовал и спонсировал теракт в красногорском "Крокус сити холле", понесут заслуженное наказание, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Он 3 апреля, в среду, выступил на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Хотел бы Вас заверить, что все организаторы и спонсоры теракта в "Крокус сити холле", где бы они ни находились, понесут заслуженное наказание", - подчеркнул патрушев.
Секретарь российского Совбеза добавил, что Украина вербует наемников для боевых действий против России через посольство в Таджикистане.
Тела 84 погибших в "Крокусе" выдали родственникам