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НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплатил пенсионерам 5,2 миллиарда рублей

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплатил пенсионерам 5,2 миллиарда рублей - 03.04.2024, ПРАЙМ

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплатил пенсионерам 5,2 миллиарда рублей

Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в первом квартале 2024 года выплатил пенсионерам 5,2 миллиарда рублей, общий объем выплат достиг 233,1... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T09:44+0300

2024-04-03T09:44+0300

2024-04-03T09:44+0300

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в первом квартале 2024 года выплатил пенсионерам 5,2 миллиарда рублей, общий объем выплат достиг 233,1 миллиарда рублей, следует из сообщения фонда."За январь – март 2024 года НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" выплатил негосударственные пенсии на сумму 5,2 млрд рублей. Таким образом, объем выплат пенсионерам за 28 лет работы фонда достиг 233,1 млрд рублей", - отметили в НПФ.Подчеркивается, что "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", согласно оценке фонда в соответствии с опубликованными НПФ показателями деятельности на 1 января 2024 года, является лидером среди НПФ по количеству выплачиваемых негосударственных пенсий. Кроме того, на сегодняшний день выплаты получают 368 тысяч человек, 2,832 тысячи человек оформили негосударственную пенсию в НПФ в первом квартале."Всего под управлением фонда находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 млн человек. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" обслуживает более 400 компаний, чьи работники участвуют в корпоративных пенсионных программах, а также реализует индивидуальные программы НПО и оказывает услуги по обязательному пенсионному страхованию", - добавляется в сообщении.Помимо этого, в "БЛАГОСОСТОЯНИИ" напоминают, что фонд включен в реестр НПФ – участников систем гарантирования прав участников по НПО и застрахованных лиц. Сбережения клиентов фонда застрахованы Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов", подчеркивают в фонде.

https://1prime.ru/20240403/pensiya-847018752.html

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