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В Госдуме рассказали, как самозанятые и ИП могут увеличить себе пенсию
В Госдуме рассказали, как самозанятые и ИП могут увеличить себе пенсию - 03.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как самозанятые и ИП могут увеличить себе пенсию
Добровольные взносы в Социальный фонд России помогут самозанятым и индивидуальным предпринимателям увеличить размер своей пенсии, сообщил РИА Новости депутат... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T05:48+0300
2024-04-03T05:48+0300
2024-04-03T05:48+0300
россия
соцфонд
пенсии
самозанятые
ип
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Добровольные взносы в Социальный фонд России помогут самозанятым и индивидуальным предпринимателям увеличить размер своей пенсии, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Алексей Говырин. Так, парламентарий рассказал, что по итогам 2023 года в России зарегистрировались более девяти миллионов самозанятых. По его словам, ошибочно полагать что такие граждане будут лишены пенсий, ведь для ее получения им нужно добровольно делать взносы в Соцфонд. Говырин отметил, что за весь 2024 год минимальная сумма взносов для зачета в стаж равна 50798 рублей, максимальная - 406391 рублей. Также, по словам депутата, за минимальную сумму начисляется 1,036 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент - ред.)., а за максиимальную - 8,292 ИПК. Кроме того, как добавил депутат, помимо приобретения коэффицентов ИПК, можно также отсрочить выход на пенсию. В этом случае за каждый год начисляются дополнительные коэффициенты.
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россия, соцфонд, пенсии, самозанятые, ип
РОССИЯ, Соцфонд, Пенсии, самозанятые, ИП
В Госдуме рассказали, как самозанятые и ИП могут увеличить себе пенсию
Депутат Говырин: самозанятые и ИП могут увеличить себе пенсию добровольными взносами
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Добровольные взносы в Социальный фонд России помогут самозанятым и индивидуальным предпринимателям увеличить размер своей пенсии, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Алексей Говырин.
Так, парламентарий рассказал, что по итогам 2023 года в России зарегистрировались более девяти миллионов самозанятых. По его словам, ошибочно полагать что такие граждане будут лишены пенсий, ведь для ее получения им нужно добровольно делать взносы в Соцфонд.
Говырин отметил, что за весь 2024 год минимальная сумма взносов для зачета в стаж равна 50798 рублей, максимальная - 406391 рублей. Также, по словам депутата, за минимальную сумму начисляется 1,036 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент - ред.)., а за максиимальную - 8,292 ИПК.
Кроме того, как добавил депутат, помимо приобретения коэффицентов ИПК, можно также отсрочить выход на пенсию. В этом случае за каждый год начисляются дополнительные коэффициенты.