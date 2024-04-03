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Шойгу провел переговоры с коллегой из Франции - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Шойгу провел переговоры с коллегой из Франции
Шойгу провел переговоры с коллегой из Франции - 03.04.2024, ПРАЙМ
Шойгу провел переговоры с коллегой из Франции
Министр обороны России Сергей Шойгу по просьбе французской стороны провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, сообщили в Минобороны | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T23:11+0300
2024-04-03T23:36+0300
политика
сергей шойгу
франция
крокус сити холл
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Министр обороны России Сергей Шойгу по просьбе французской стороны провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, сообщили в Минобороны России. "3 апреля 2024 г. по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню. Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 г.", — указывается в публикации. В ведомстве отметили, что Лекорню "настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ*".Шойгу, в свою очередь, выразил уверенность, что все виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны. А также напомнил, что есть доказательства украинского следа в организации этого нападения.Стороны также коснулись темы возможной отправки французских военных на Украину. Глава российского ведомства предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации этих планов.Кроме этого, во время разговора французский министр отметил готовность к диалогу по Украине. "Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России - бессмысленно", — заключили в Минобороны.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.*запрещенная на территории России террористическая организация
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сергей шойгу, франция, крокус сити холл
Политика, Сергей Шойгу, ФРАНЦИЯ, Крокус сити холл
23:11 03.04.2024 (обновлено: 23:36 03.04.2024)
 
Шойгу провел переговоры с коллегой из Франции

МО: Шойгу провел переговоры с коллегой из Франции по просьбе французской стороны

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ С. Шойгу принял участие в акции "Елка желаний"
Министр обороны РФ С. Шойгу принял участие в акции Елка желаний
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Министр обороны России Сергей Шойгу по просьбе французской стороны провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, сообщили в Минобороны России.
"3 апреля 2024 г. по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню. Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 г.", — указывается в публикации.
В ведомстве отметили, что Лекорню "настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ*".
Шойгу, в свою очередь, выразил уверенность, что все виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны. А также напомнил, что есть доказательства украинского следа в организации этого нападения.
Стороны также коснулись темы возможной отправки французских военных на Украину. Глава российского ведомства предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации этих планов.
Кроме этого, во время разговора французский министр отметил готовность к диалогу по Украине.
"Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России - бессмысленно", — заключили в Минобороны.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
*запрещенная на территории России террористическая организация
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ПолитикаСергей ШойгуФРАНЦИЯКрокус сити холл
 
 
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