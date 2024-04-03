https://1prime.ru/20240403/peregovory-847059822.html

Шойгу провел переговоры с коллегой из Франции

Шойгу провел переговоры с коллегой из Франции - 03.04.2024, ПРАЙМ

Шойгу провел переговоры с коллегой из Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу по просьбе французской стороны провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, сообщили в Минобороны | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T23:11+0300

2024-04-03T23:11+0300

2024-04-03T23:36+0300

политика

сергей шойгу

франция

крокус сити холл

https://cdnn.1prime.ru/img/84289/81/842898132_0:0:2628:1478_1920x0_80_0_0_37a413898d44d0159e2e55ccbe25f499.jpg

МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Министр обороны России Сергей Шойгу по просьбе французской стороны провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, сообщили в Минобороны России. "3 апреля 2024 г. по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню. Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 г.", — указывается в публикации. В ведомстве отметили, что Лекорню "настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ*".Шойгу, в свою очередь, выразил уверенность, что все виновные в теракте в "Крокусе" будут наказаны. А также напомнил, что есть доказательства украинского следа в организации этого нападения.Стороны также коснулись темы возможной отправки французских военных на Украину. Глава российского ведомства предупредил своего коллегу о проблемах, с которыми столкнется Париж в случае реализации этих планов.Кроме этого, во время разговора французский министр отметил готовность к диалогу по Украине. "Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России - бессмысленно", — заключили в Минобороны.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.*запрещенная на территории России террористическая организация

https://1prime.ru/20240402/france-847007281.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей шойгу, франция, крокус сити холл