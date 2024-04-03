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Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России
Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T20:32+0300
2024-04-03T20:32+0300
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России."Это неправда", – отметил Песков РИА Новости.Ранее украинские СМИ ссылаясь на Зеленского, указала, что Россия якобы готовится мобилизовать 300 тысяч военнослужащих к 1 июня.Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, кроме того Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Украинское издание "Телеграф" со ссылкой на данные Госстата сообщило, что количество мужчин на Украине в возрасте 25-26 лет, попадающих под закон о мобилизации, составляет более 467 тысяч человек.
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мобилизация
Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России
Песков назвал заявления Зеленского о новой мобилизации в России неправдой
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России.
"Это неправда", – отметил Песков РИА Новости.
Ранее украинские СМИ ссылаясь на Зеленского, указала, что Россия якобы готовится мобилизовать 300 тысяч военнослужащих к 1 июня.
Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, кроме того Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Украинское издание "Телеграф" со ссылкой на данные Госстата сообщило, что количество мужчин на Украине в возрасте 25-26 лет, попадающих под закон о мобилизации, составляет более 467 тысяч человек.
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