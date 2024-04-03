https://1prime.ru/20240403/peskov-847057936.html

Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России

Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России - 03.04.2024, ПРАЙМ

Песков опроверг слова Зеленского о новой мобилизации в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T20:32+0300

2024-04-03T20:32+0300

2024-04-03T20:35+0300

кабмин

мобилизация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846014162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee33872c1648b79559bd7705f14307d8.jpg

МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России."Это неправда", – отметил Песков РИА Новости.Ранее украинские СМИ ссылаясь на Зеленского, указала, что Россия якобы готовится мобилизовать 300 тысяч военнослужащих к 1 июня.Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, кроме того Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Украинское издание "Телеграф" со ссылкой на данные Госстата сообщило, что количество мужчин на Украине в возрасте 25-26 лет, попадающих под закон о мобилизации, составляет более 467 тысяч человек.

https://1prime.ru/20240403/rol-847055013.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мобилизация