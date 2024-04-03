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Столтенберг: планы альянса по Украине не сделают его участником конфликта - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Столтенберг: планы альянса по Украине не сделают его участником конфликта
Столтенберг: планы альянса по Украине не сделают его участником конфликта - 03.04.2024, ПРАЙМ
Столтенберг: планы альянса по Украине не сделают его участником конфликта
Новые предложения Североатлантического альянса по Украине не превратят блок в участника конфликта, указал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД генсек | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T18:51+0300
2024-04-03T18:51+0300
политика
нато
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Новые предложения Североатлантического альянса по Украине не превратят блок в участника конфликта, указал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД генсек организации Йенс Столтенберг.Так, он прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что расширение роли блока в оказании помощи Киеву втягивает его в конфликт. "НАТО является и останется оборонным альянсом… НАТО также не является и не станет участником конфликта", — отметил генсек. Столтенберг добавил, что НАТО не обсуждает присутствие боевых подразделений на Украине, речь по-прежнему идет о поставках военной помощи.Кроме этого, генсек сообщил, что надеется преодолеть разногласия с Венгрией по роли НАТО в украинском конфликте в ближайшие недели.Ранее Столтенберг заявил, что альянс решил усилит свою роль в организации помощи Украине. Сийярто указал, что Будапешт выступает против данной инициативы.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.
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нато, помощь украине
Политика, НАТО, помощь Украине
18:51 03.04.2024
 
Столтенберг: планы альянса по Украине не сделают его участником конфликта

Столтенберг: блок продолжит носить оборонный характер, несмотря на новые планы по Украине

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Новые предложения Североатлантического альянса по Украине не превратят блок в участника конфликта, указал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД генсек организации Йенс Столтенберг.
Так, он прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что расширение роли блока в оказании помощи Киеву втягивает его в конфликт.
"НАТО является и останется оборонным альянсом… НАТО также не является и не станет участником конфликта", — отметил генсек.
Столтенберг добавил, что НАТО не обсуждает присутствие боевых подразделений на Украине, речь по-прежнему идет о поставках военной помощи.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Столтенберг раскрыл планы НАТО по оказанию помощи Киеву
18:34
Кроме этого, генсек сообщил, что надеется преодолеть разногласия с Венгрией по роли НАТО в украинском конфликте в ближайшие недели.
Ранее Столтенберг заявил, что альянс решил усилит свою роль в организации помощи Украине. Сийярто указал, что Будапешт выступает против данной инициативы.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.
 
ПолитикаНАТОпомощь Украине
 
 
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