https://1prime.ru/20240403/plany-847055171.html

Столтенберг: планы альянса по Украине не сделают его участником конфликта

Столтенберг: планы альянса по Украине не сделают его участником конфликта - 03.04.2024, ПРАЙМ

Столтенберг: планы альянса по Украине не сделают его участником конфликта

Новые предложения Североатлантического альянса по Украине не превратят блок в участника конфликта, указал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД генсек | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T18:51+0300

2024-04-03T18:51+0300

2024-04-03T18:51+0300

политика

нато

помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/32/841263242_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_cd2a6efe505a332f09f047bf4379f22d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Новые предложения Североатлантического альянса по Украине не превратят блок в участника конфликта, указал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД генсек организации Йенс Столтенберг.Так, он прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что расширение роли блока в оказании помощи Киеву втягивает его в конфликт. "НАТО является и останется оборонным альянсом… НАТО также не является и не станет участником конфликта", — отметил генсек. Столтенберг добавил, что НАТО не обсуждает присутствие боевых подразделений на Украине, речь по-прежнему идет о поставках военной помощи.Кроме этого, генсек сообщил, что надеется преодолеть разногласия с Венгрией по роли НАТО в украинском конфликте в ближайшие недели.Ранее Столтенберг заявил, что альянс решил усилит свою роль в организации помощи Украине. Сийярто указал, что Будапешт выступает против данной инициативы.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.

https://1prime.ru/20240403/rol-847055013.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, помощь украине