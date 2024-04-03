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Bloomberg сообщил, как долго Украине придется ждать помощи от США - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg сообщил, как долго Украине придется ждать помощи от США
Bloomberg сообщил, как долго Украине придется ждать помощи от США - 03.04.2024, ПРАЙМ
Bloomberg сообщил, как долго Украине придется ждать помощи от США
Палата представителей США рассмотрят заявку на новый транш помощи Украине не раньше середины апреля, пишет агентство Bloomberg. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T20:59+0300
2024-04-03T20:59+0300
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ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Палата представителей США рассмотрят заявку на новый транш помощи Украине не раньше середины апреля, пишет агентство Bloomberg."Голосование по вопросу помощи Украине вероятно в палате представителей не раньше по крайней мере середины апреля, возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон ищет пути для смягчения противодействия со стороны республиканцев", — говорится в материале статьи.Джонсон ранее предполагал, что проект о помощи Киеву могут рассмотреть после каникул 9 апреля. Он уточнял, что помимо прочего документ будет содержать норму об изъятии российских замороженных активов.Указывалось, что однопартийцы Джонсона, которые не одобряют помощь киевскому режиму, могут попытаться отстранить его от должности. Демократы в палате готовы его поддержать.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по отправке оружия Украине, в 2024 году было передано лишь 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины.
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помощь украине
помощь Украине
20:59 03.04.2024
 
Bloomberg сообщил, как долго Украине придется ждать помощи от США

Bloomberg: запрос о помощи Киеву в США рассмотрят не раньше середины апреля

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Палата представителей США рассмотрят заявку на новый транш помощи Украине не раньше середины апреля, пишет агентство Bloomberg.
"Голосование по вопросу помощи Украине вероятно в палате представителей не раньше по крайней мере середины апреля, возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон ищет пути для смягчения противодействия со стороны республиканцев", — говорится в материале статьи.
Джонсон ранее предполагал, что проект о помощи Киеву могут рассмотреть после каникул 9 апреля. Он уточнял, что помимо прочего документ будет содержать норму об изъятии российских замороженных активов.
Указывалось, что однопартийцы Джонсона, которые не одобряют помощь киевскому режиму, могут попытаться отстранить его от должности. Демократы в палате готовы его поддержать.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по отправке оружия Украине, в 2024 году было передано лишь 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины.
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помощь Украине
 
 
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