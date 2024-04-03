https://1prime.ru/20240403/promyshlennost-847041616.html
Мишустин сообщил о росте промышленного производства
Мишустин сообщил о росте промышленного производства - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин сообщил о росте промышленного производства
Промышленное производство в России растет, но это огромная кропотливая работа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T14:01+0300
2024-04-03T14:01+0300
2024-04-03T14:01+0300
кабмин
михаил мишустин
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846016306_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_00a03e38f8c34b2f1ec525a637c702dd.jpg
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Промышленное производство в России растет, но это огромная кропотливая работа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Очень важно, что промышленное производство растет. Вот я сказал, рекордное для обрабатывающей промышленности, рекордные цифры 7,5%, когда мы всё время хотели, чтобы это случилось. Но это огромная кропотливая работа наших регионов, наших инвесторов и, конечно, технологов, владельцев фабрик, заводов", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы в Госдуме после выступления с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. -0-
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846016306_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_27601a7840cee149d3a728c8b9e5b787.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, промышленность
Кабмин, Михаил Мишустин, Промышленность
Мишустин сообщил о росте промышленного производства
Мишустин: промышленное производство растет, это огромная кропотливая работа
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Промышленное производство в России растет, но это огромная кропотливая работа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Очень важно, что промышленное производство растет. Вот я сказал, рекордное для обрабатывающей промышленности, рекордные цифры 7,5%, когда мы всё время хотели, чтобы это случилось. Но это огромная кропотливая работа наших регионов, наших инвесторов и, конечно, технологов, владельцев фабрик, заводов", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы в Госдуме после выступления с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. -0-