https://1prime.ru/20240403/promyshlennost-847041616.html

Мишустин сообщил о росте промышленного производства

Мишустин сообщил о росте промышленного производства - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин сообщил о росте промышленного производства

Промышленное производство в России растет, но это огромная кропотливая работа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T14:01+0300

2024-04-03T14:01+0300

2024-04-03T14:01+0300

кабмин

михаил мишустин

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846016306_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_00a03e38f8c34b2f1ec525a637c702dd.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Промышленное производство в России растет, но это огромная кропотливая работа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Очень важно, что промышленное производство растет. Вот я сказал, рекордное для обрабатывающей промышленности, рекордные цифры 7,5%, когда мы всё время хотели, чтобы это случилось. Но это огромная кропотливая работа наших регионов, наших инвесторов и, конечно, технологов, владельцев фабрик, заводов", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы в Госдуме после выступления с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. -0-

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, промышленность