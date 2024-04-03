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Путин высоко оценил восстановление инфраструктуры в новых регионах
Путин высоко оценил восстановление инфраструктуры в новых регионах - 03.04.2024, ПРАЙМ
Путин высоко оценил восстановление инфраструктуры в новых регионах
Президент России Владимир Путин заявил о завершении работы на более чем десяти тысячах объектов в новых регионах России за 2022-2023 годы. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T19:12+0300
2024-04-03T19:12+0300
2024-04-03T19:12+0300
новые регионы рф
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о завершении работы на более чем десяти тысячах объектов в новых регионах России за 2022-2023 годы."За 2022-2023 годы завершены работы на более чем 10 тысячах объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более 7 тысяч объектов восстановлены регионами-шефами", — отметил Путин во время открытия социальных и жилых объектов в новых субъектах России.Он подчеркнул, что Россия делает важный и нужный шаг людям: открывает учреждения здравоохранения, образования, объекты жилищной инфраструктуры, спорта в Донецке, Мариуполе и Луганске.Путин добавил, что вопреки осложненных условиях в тех регионах, там продолжают строить и ремонтировать жилье, дороги, объекты социальной сферы и налаживать сельскохозяйственное промышленное производство.
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LIVE: Путин на открытии восстановленных объектов в новых регионах России
Путин откроет восстановленные объекты в новых регионах
2024-04-03T19:12+0300
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новые регионы рф, владимир путин, видео
новые регионы РФ, Владимир Путин
Путин высоко оценил восстановление инфраструктуры в новых регионах
Путин: в восстановлении новых регионов есть значимые результаты
МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о завершении работы на более чем десяти тысячах объектов в новых регионах России за 2022-2023 годы.
"За 2022-2023 годы завершены работы на более чем 10 тысячах объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более 7 тысяч объектов восстановлены регионами-шефами", — отметил Путин во время открытия социальных и жилых объектов в новых субъектах России.
Он подчеркнул, что Россия делает важный и нужный шаг людям: открывает учреждения здравоохранения, образования, объекты жилищной инфраструктуры, спорта в Донецке, Мариуполе и Луганске.
Путин добавил, что вопреки осложненных условиях в тех регионах, там продолжают строить и ремонтировать жилье, дороги, объекты социальной сферы и налаживать сельскохозяйственное промышленное производство.