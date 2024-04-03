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Путин высоко оценил восстановление инфраструктуры в новых регионах

Путин высоко оценил восстановление инфраструктуры в новых регионах - 03.04.2024, ПРАЙМ

Путин высоко оценил восстановление инфраструктуры в новых регионах

Президент России Владимир Путин заявил о завершении работы на более чем десяти тысячах объектов в новых регионах России за 2022-2023 годы. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T19:12+0300

2024-04-03T19:12+0300

2024-04-03T19:12+0300

новые регионы рф

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о завершении работы на более чем десяти тысячах объектов в новых регионах России за 2022-2023 годы."За 2022-2023 годы завершены работы на более чем 10 тысячах объектов только по линии федеральных заказчиков. Кроме того, за этот же период более 7 тысяч объектов восстановлены регионами-шефами", — отметил Путин во время открытия социальных и жилых объектов в новых субъектах России.Он подчеркнул, что Россия делает важный и нужный шаг людям: открывает учреждения здравоохранения, образования, объекты жилищной инфраструктуры, спорта в Донецке, Мариуполе и Луганске.Путин добавил, что вопреки осложненных условиях в тех регионах, там продолжают строить и ремонтировать жилье, дороги, объекты социальной сферы и налаживать сельскохозяйственное промышленное производство.

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LIVE: Путин на открытии восстановленных объектов в новых регионах России Путин откроет восстановленные объекты в новых регионах 2024-04-03T19:12+0300 true PT49M45S

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