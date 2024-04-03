https://1prime.ru/20240403/rezervy-847045711.html
Мишустин вспомнил девяностые, говоря о заимствованиях России
Мишустин вспомнил девяностые, говоря о заимствованиях России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин вспомнил девяностые, говоря о заимствованиях России
Накопленные резервы поддерживали Россию в трудные периоды, поддержат и в настоящее время, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:17+0300
2024-04-03T15:17+0300
2024-04-03T15:18+0300
экономика
резервы
госзаимствования
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685848_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_6f25d8edf2f88f96403a3ff2bea612ac.jpg
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Накопленные резервы поддерживали Россию в трудные периоды, поддержат и в настоящее время, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Накопленные резервы нам серьезно помогли пройти все кризисы, и 2009-го года, и 2014-го, и 2020-го", — уточнил Мишустин.Он напомнил, как Фонд национального благосостояния (ФНБ) помог избежать глубокого спада экономики в 2022 году.Мишустин добавил, что России не стоит отказываться государственных заимствований, резервов и бюджетного правила, нужно опираться только на собственные ресурсы."Нельзя отказываться от госзаимствований, долг - это актив, надо его правильно использовать, чтобы он работал на страну. Текущий безопасный уровень госдолга - где-то 17% ВВП. Посмотрите на наших бывших в кавычках партнеров или на наших сегодняшних партнеров - там все совершенно по-другому обстоит", — указал премьер-министр.Страна уже жила надеждой в 1990-е, что Запад поможет, заключил Мишустин.
https://1prime.ru/20240403/byudzhet-847044979.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee12f95b56d6c76af2ecc66bc71d63aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
резервы, госзаимствования
Экономика, резервы, госзаимствования
Мишустин вспомнил девяностые, говоря о заимствованиях России
Мишустин: России нельзя отказываться от резервов, Запад уже не поможет
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Накопленные резервы поддерживали Россию в трудные периоды, поддержат и в настоящее время, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Накопленные резервы нам серьезно помогли пройти все кризисы, и 2009-го года, и 2014-го, и 2020-го", — уточнил Мишустин.
Он напомнил, как Фонд национального благосостояния (ФНБ) помог избежать глубокого спада экономики в 2022 году.
Мишустин добавил, что России не стоит отказываться государственных заимствований, резервов и бюджетного правила, нужно опираться только на собственные ресурсы.
"Нельзя отказываться от госзаимствований, долг - это актив, надо его правильно использовать, чтобы он работал на страну. Текущий безопасный уровень госдолга - где-то 17% ВВП. Посмотрите на наших бывших в кавычках партнеров или на наших сегодняшних партнеров - там все совершенно по-другому обстоит", — указал премьер-министр.
Страна уже жила надеждой в 1990-е, что Запад поможет, заключил Мишустин.
Мишустин заявил о невозможности исполнять бюджет равномерно 12 месяцев