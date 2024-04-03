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Мишустин вспомнил девяностые, говоря о заимствованиях России - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин вспомнил девяностые, говоря о заимствованиях России
Мишустин вспомнил девяностые, говоря о заимствованиях России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин вспомнил девяностые, говоря о заимствованиях России
Накопленные резервы поддерживали Россию в трудные периоды, поддержат и в настоящее время, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:17+0300
2024-04-03T15:18+0300
экономика
резервы
госзаимствования
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Накопленные резервы поддерживали Россию в трудные периоды, поддержат и в настоящее время, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Накопленные резервы нам серьезно помогли пройти все кризисы, и 2009-го года, и 2014-го, и 2020-го", — уточнил Мишустин.Он напомнил, как Фонд национального благосостояния (ФНБ) помог избежать глубокого спада экономики в 2022 году.Мишустин добавил, что России не стоит отказываться государственных заимствований, резервов и бюджетного правила, нужно опираться только на собственные ресурсы."Нельзя отказываться от госзаимствований, долг - это актив, надо его правильно использовать, чтобы он работал на страну. Текущий безопасный уровень госдолга - где-то 17% ВВП. Посмотрите на наших бывших в кавычках партнеров или на наших сегодняшних партнеров - там все совершенно по-другому обстоит", — указал премьер-министр.Страна уже жила надеждой в 1990-е, что Запад поможет, заключил Мишустин.
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резервы, госзаимствования
Экономика, резервы, госзаимствования
15:17 03.04.2024 (обновлено: 15:18 03.04.2024)
 
Мишустин вспомнил девяностые, говоря о заимствованиях России

Мишустин: России нельзя отказываться от резервов, Запад уже не поможет

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Накопленные резервы поддерживали Россию в трудные периоды, поддержат и в настоящее время, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Накопленные резервы нам серьезно помогли пройти все кризисы, и 2009-го года, и 2014-го, и 2020-го", — уточнил Мишустин.
Он напомнил, как Фонд национального благосостояния (ФНБ) помог избежать глубокого спада экономики в 2022 году.
Мишустин добавил, что России не стоит отказываться государственных заимствований, резервов и бюджетного правила, нужно опираться только на собственные ресурсы.
"Нельзя отказываться от госзаимствований, долг - это актив, надо его правильно использовать, чтобы он работал на страну. Текущий безопасный уровень госдолга - где-то 17% ВВП. Посмотрите на наших бывших в кавычках партнеров или на наших сегодняшних партнеров - там все совершенно по-другому обстоит", — указал премьер-министр.
Страна уже жила надеждой в 1990-е, что Запад поможет, заключил Мишустин.
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Экономикарезервыгосзаимствования
 
 
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