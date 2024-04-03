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Столтенберг раскрыл планы НАТО по оказанию помощи Киеву

Столтенберг раскрыл планы НАТО по оказанию помощи Киеву - 03.04.2024, ПРАЙМ

Столтенберг раскрыл планы НАТО по оказанию помощи Киеву

Североатлантический альянс увеличит свою роль в оказании помощи Украине, заявил по итогам заседания глав МИД стран блока генсек Йенс Столтенберг. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T18:34+0300

2024-04-03T18:34+0300

2024-04-03T18:45+0300

политика

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Североатлантический альянс увеличит свою роль в оказании помощи Украине, заявил по итогам заседания глав МИД стран блока генсек Йенс Столтенберг. "Все министры согласились с необходимостью поддерживать Украину в этот критический момент… Сегодня министры договорились продолжить работу над планом по усилению роли НАТО в координации помощи в сфере безопасности и подготовке военных", — отметил он. Столтенберг добавил, что эти планы обговаривались с Владимиром Зеленским, детали обсудят позже.На данный момент контактной группой (формат "Рамштайн") управляет Соединенные Штаты. Европейские СМИ сообщали о возможном переходе руководства к НАТО, так как сторонники киевского режима опасаются изменений в отношении к поддержки Киева с приходом власти в США Дональда Трампа.Указывается, что Столтенберг также предлагал создать фонд для финансирования Киева в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов.

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нато, сша, помощь украине