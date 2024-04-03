https://1prime.ru/20240403/rol-847055013.html
Столтенберг раскрыл планы НАТО по оказанию помощи Киеву
Столтенберг раскрыл планы НАТО по оказанию помощи Киеву - 03.04.2024, ПРАЙМ
Столтенберг раскрыл планы НАТО по оказанию помощи Киеву
Североатлантический альянс увеличит свою роль в оказании помощи Украине, заявил по итогам заседания глав МИД стран блока генсек Йенс Столтенберг. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T18:34+0300
2024-04-03T18:34+0300
2024-04-03T18:45+0300
политика
нато
сша
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_99321336054fe802a716c3ae3a0db2b9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Североатлантический альянс увеличит свою роль в оказании помощи Украине, заявил по итогам заседания глав МИД стран блока генсек Йенс Столтенберг. "Все министры согласились с необходимостью поддерживать Украину в этот критический момент… Сегодня министры договорились продолжить работу над планом по усилению роли НАТО в координации помощи в сфере безопасности и подготовке военных", — отметил он. Столтенберг добавил, что эти планы обговаривались с Владимиром Зеленским, детали обсудят позже.На данный момент контактной группой (формат "Рамштайн") управляет Соединенные Штаты. Европейские СМИ сообщали о возможном переходе руководства к НАТО, так как сторонники киевского режима опасаются изменений в отношении к поддержки Киева с приходом власти в США Дональда Трампа.Указывается, что Столтенберг также предлагал создать фонд для финансирования Киева в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20240403/vino-847054410.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/31/841263111_266:0:1933:1250_1920x0_80_0_0_43f09f40a222ab05e8fb895d88aac94f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, сша, помощь украине
Политика, НАТО, США, помощь Украине
Столтенберг раскрыл планы НАТО по оказанию помощи Киеву
Столтенберг: страны НАТО договорились усилить роль альянса в координации помощи Киеву
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – ПРАЙМ. Североатлантический альянс увеличит свою роль в оказании помощи Украине, заявил по итогам заседания глав МИД стран блока генсек Йенс Столтенберг.
"Все министры согласились с необходимостью поддерживать Украину в этот критический момент… Сегодня министры договорились продолжить работу над планом по усилению роли НАТО в координации помощи в сфере безопасности и подготовке военных", — отметил он.
Столтенберг добавил, что эти планы обговаривались с Владимиром Зеленским, детали обсудят позже.
На данный момент контактной группой (формат "Рамштайн") управляет Соединенные Штаты. Европейские СМИ сообщали о возможном переходе руководства к НАТО, так как сторонники киевского режима опасаются изменений в отношении к поддержки Киева с приходом власти в США Дональда Трампа.
Указывается, что Столтенберг также предлагал создать фонд для финансирования Киева в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов.
Пошлины на вино из стран НАТО могут вырасти до 200 процентов