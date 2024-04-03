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Россия усилила присутствие в БРИКС и ШОС, сообщил Мишустин
Россия усилила присутствие в БРИКС и ШОС, сообщил Мишустин - 03.04.2024, ПРАЙМ
Россия усилила присутствие в БРИКС и ШОС, сообщил Мишустин
Россия сохранила и усилила свое присутствие в ключевых региональных объединениях, таких как БРИКС и ШОС, планирует углублять диалог и с другими конструктивно... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:24+0300
2024-04-03T13:24+0300
2024-04-03T13:24+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия сохранила и усилила свое присутствие в ключевых региональных объединениях, таких как БРИКС и ШОС, планирует углублять диалог и с другими конструктивно настроенными организациями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Россия сохранила и усилила свое присутствие в ключевых региональных объединениях. Это, прежде всего, БРИКС, в котором наша страна председательствует в текущем году, и ШОС. Планируем также углублять диалог и с другими конструктивно настроенными организациями. В том числе – в рамках гуманитарной повестки в образовании, науке и культуре. И здесь важное направление - спорт", - сказал Мишустин в ходе отчета в Госдуме о работе правительства. Он отметил, что условиях беспрецедентных санкций Россия сконцентрировались на развитии сотрудничества с ее стратегическими партнерами. "Наш ближайший сосед и союзник – Белоруссия. Вместе мы строим Союзное государство, заложили правовую основу для единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формирования общих энергетического и транспортного рынков. Договорились о единых стандартах защиты прав потребителей", - сказал Мишустин. Премьер добавил, что успешно развивается и Евразийский экономический союз, его совокупный реальный валовой внутренний продукт в прошлом году вырос на 3,8% процента. Россия расширяет сотрудничество и с участниками СНГ - по данным, которые привел в пример Мишустин, российский товарооборот с ними за прошлый год вырос почти на 6%.
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брикс, шос, россия, михаил мишустин
Политика, БРИКС, ШОС, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Россия усилила присутствие в БРИКС и ШОС, сообщил Мишустин
Мишустин: РФ усилила присутствие в БРИКС и ШОС, будет углублять диалог с иными структурами
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия сохранила и усилила свое присутствие в ключевых региональных объединениях, таких как БРИКС и ШОС, планирует углублять диалог и с другими конструктивно настроенными организациями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Россия сохранила и усилила свое присутствие в ключевых региональных объединениях. Это, прежде всего, БРИКС, в котором наша страна председательствует в текущем году, и ШОС. Планируем также углублять диалог и с другими конструктивно настроенными организациями. В том числе – в рамках гуманитарной повестки в образовании, науке и культуре. И здесь важное направление - спорт", - сказал Мишустин в ходе отчета в Госдуме о работе правительства.
Он отметил, что условиях беспрецедентных санкций Россия сконцентрировались на развитии сотрудничества с ее стратегическими партнерами.
"Наш ближайший сосед и союзник – Белоруссия. Вместе мы строим Союзное государство, заложили правовую основу для единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формирования общих энергетического и транспортного рынков. Договорились о единых стандартах защиты прав потребителей", - сказал Мишустин.
"Удар по западным экспортерам": Россия создаст зерновую биржу БРИКС
Премьер добавил, что успешно развивается и Евразийский экономический союз, его совокупный реальный валовой внутренний продукт в прошлом году вырос на 3,8% процента. Россия расширяет сотрудничество и с участниками СНГ - по данным, которые привел в пример Мишустин, российский товарооборот с ними за прошлый год вырос почти на 6%.