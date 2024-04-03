https://1prime.ru/20240403/rossiya-847052389.html

Россия преодолеет любые вызовы, заявил Мишустин

Россия преодолеет любые вызовы, заявил Мишустин - 03.04.2024, ПРАЙМ

Россия преодолеет любые вызовы, заявил Мишустин

Россия обладает огромным потенциалом, она сможет преодолеть любые вызовы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T17:29+0300

2024-04-03T17:29+0300

2024-04-03T17:29+0300

кабмин

россия

вызовы

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия обладает огромным потенциалом, она сможет преодолеть любые вызовы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин."Все вместе мы - народ России, талантливый, разносторонний, который во все времена преодолевал все, любые вызовы. Преодолеем их и сейчас. У нашего государства, которым мы гордимся, огромный потенциал, и усилиями каждого он будет реализован в полной мере", - сказал он.Глава правительства подчеркнул, что российские власти сделают все, чтобы обеспечить процветание страны.Премьер 3 апреля выступает с отчетом в Госдуме. Это - четвертый отчет правительства Михаила Мишустина. В соответствии с российским законодательством, 8 мая, после инаугурации президента России, правительство слагает свои полномочия.

https://1prime.ru/20240403/spetsoperatsiya-na-ukraine-847021378.html

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россия, вызовы, михаил мишустин