https://1prime.ru/20240403/rossiya-847052389.html
Россия преодолеет любые вызовы, заявил Мишустин
Россия преодолеет любые вызовы, заявил Мишустин - 03.04.2024, ПРАЙМ
Россия преодолеет любые вызовы, заявил Мишустин
Россия обладает огромным потенциалом, она сможет преодолеть любые вызовы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:29+0300
2024-04-03T17:29+0300
2024-04-03T17:29+0300
кабмин
россия
вызовы
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия обладает огромным потенциалом, она сможет преодолеть любые вызовы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин."Все вместе мы - народ России, талантливый, разносторонний, который во все времена преодолевал все, любые вызовы. Преодолеем их и сейчас. У нашего государства, которым мы гордимся, огромный потенциал, и усилиями каждого он будет реализован в полной мере", - сказал он.Глава правительства подчеркнул, что российские власти сделают все, чтобы обеспечить процветание страны.Премьер 3 апреля выступает с отчетом в Госдуме. Это - четвертый отчет правительства Михаила Мишустина. В соответствии с российским законодательством, 8 мая, после инаугурации президента России, правительство слагает свои полномочия.
https://1prime.ru/20240403/spetsoperatsiya-na-ukraine-847021378.html
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россия, вызовы, михаил мишустин
Кабмин, РОССИЯ, вызовы, Михаил Мишустин
Россия преодолеет любые вызовы, заявил Мишустин
Мишустин: Россия преодолеет любые вызовы, у страны огромный потенциал
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия обладает огромным потенциалом, она сможет преодолеть любые вызовы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Все вместе мы - народ России, талантливый, разносторонний, который во все времена преодолевал все, любые вызовы. Преодолеем их и сейчас. У нашего государства, которым мы гордимся, огромный потенциал, и усилиями каждого он будет реализован в полной мере", - сказал он.
Глава правительства подчеркнул, что российские власти сделают все, чтобы обеспечить процветание страны.
Премьер 3 апреля выступает с отчетом в Госдуме. Это - четвертый отчет правительства Михаила Мишустина. В соответствии с российским законодательством, 8 мая, после инаугурации президента России, правительство слагает свои полномочия.
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