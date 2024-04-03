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Россия преодолевает вызовы, несмотря на санкции, заявил Володин - 03.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия преодолевает вызовы, несмотря на санкции, заявил Володин
Россия преодолевает вызовы, несмотря на санкции, заявил Володин - 03.04.2024, ПРАЙМ
Россия преодолевает вызовы, несмотря на санкции, заявил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что несмотря на санкции, давление и обещания Вашингтона и Брюсселя "разорвать в клочья" экономику РФ, страна... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:48+0300
2024-04-03T17:49+0300
экономика
вячеслав володин
госдума
россия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что несмотря на санкции, давление и обещания Вашингтона и Брюсселя "разорвать в клочья" экономику РФ, страна успешно преодолевает вызовы. "Сегодня в Государственной Думе состоялся отчёт правительства. Подвели итоги за прошлый год, а также обсудили перспективы на будущее… Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и обещания Вашингтона и Брюсселя разорвать в клочья экономику России, наша страна успешно преодолевает вызовы", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что есть все предпосылки, чтобы решить поставленную президентом РФ задачу - войти в четвёрку крупнейших экономик мира. Россия по итогам 2022 года впервые стала пятой экономикой мира и первой в Европе по паритету покупательной способности, следует из данных Всемирного банка. Президент России Владимир Путин в послании поставил задачу выйти на четвертое место, а в начале недели поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели.
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вячеслав володин, госдума, россия
Экономика, Вячеслав Володин, Госдума, РОССИЯ
17:48 03.04.2024 (обновлено: 17:49 03.04.2024)
 
Россия преодолевает вызовы, несмотря на санкции, заявил Володин

Володин: несмотря на обещания "разорвать в клочья" экономику, РФ преодолевает вызовы

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что несмотря на санкции, давление и обещания Вашингтона и Брюсселя "разорвать в клочья" экономику РФ, страна успешно преодолевает вызовы.
"Сегодня в Государственной Думе состоялся отчёт правительства. Подвели итоги за прошлый год, а также обсудили перспективы на будущее… Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и обещания Вашингтона и Брюсселя разорвать в клочья экономику России, наша страна успешно преодолевает вызовы", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что есть все предпосылки, чтобы решить поставленную президентом РФ задачу - войти в четвёрку крупнейших экономик мира.
Россия по итогам 2022 года впервые стала пятой экономикой мира и первой в Европе по паритету покупательной способности, следует из данных Всемирного банка. Президент России Владимир Путин в послании поставил задачу выйти на четвертое место, а в начале недели поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели.
Михаил Мишустин и первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков на заседании в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Мишустин ожидает мощнейших инвестиций в экономику России
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ЭкономикаВячеслав ВолодинГосдумаРОССИЯ
 
 
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