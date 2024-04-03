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Россия преодолевает вызовы, несмотря на санкции, заявил Володин

Россия преодолевает вызовы, несмотря на санкции, заявил Володин - 03.04.2024, ПРАЙМ

Россия преодолевает вызовы, несмотря на санкции, заявил Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что несмотря на санкции, давление и обещания Вашингтона и Брюсселя "разорвать в клочья" экономику РФ, страна... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T17:48+0300

2024-04-03T17:48+0300

2024-04-03T17:49+0300

экономика

вячеслав володин

госдума

россия

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что несмотря на санкции, давление и обещания Вашингтона и Брюсселя "разорвать в клочья" экономику РФ, страна успешно преодолевает вызовы. "Сегодня в Государственной Думе состоялся отчёт правительства. Подвели итоги за прошлый год, а также обсудили перспективы на будущее… Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и обещания Вашингтона и Брюсселя разорвать в клочья экономику России, наша страна успешно преодолевает вызовы", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что есть все предпосылки, чтобы решить поставленную президентом РФ задачу - войти в четвёрку крупнейших экономик мира. Россия по итогам 2022 года впервые стала пятой экономикой мира и первой в Европе по паритету покупательной способности, следует из данных Всемирного банка. Президент России Владимир Путин в послании поставил задачу выйти на четвертое место, а в начале недели поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели.

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вячеслав володин, госдума, россия