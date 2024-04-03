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Сильная страна. Путин разрушил иллюзии Запада о "послушной" России

Сильная страна. Путин разрушил иллюзии Запада о "послушной" России - 03.04.2024, ПРАЙМ

Сильная страна. Путин разрушил иллюзии Запада о "послушной" России

Президент России Владимир Путин доказал Западу, что его мечтам о "послушной" России не суждено сбыться, так как у западных стран не хватит сил подчинить Москву, | 03.04.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин доказал Западу, что его мечтам о "послушной" России не суждено сбыться, так как у западных стран не хватит сил подчинить Москву, пишет издание Al Khaleej.Несмотря на то, что победа Путина на минувших президентских выборах не стала неожиданностью, западные лидеры выразили "обеспокоенность", так как российский лидер не откажется от своей политики в отношении Запада, который не скрывает своего желания унизить Россию и сделать ее послушной, пишет автор публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Восстановление былого величия России – это не просто громкие лозунги, а, скорее, осязаемая реальность, которую Запад будет вынужден признать рано или поздно", - говорится в статье.Согласно публикации, Россия стала одним из ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире, достигнув рекордного уровня в 30 миллиардов долларов в 2020 году. Зерновые и масличные культуры, стали основными экспортными продуктами. Следует отметить, что Россия стала чистым экспортером сельскохозяйственной продукции в 2020 году. Такие достижения позволили России вернуть свою славу и позволили развиваться на прочном фундаменте, отмечает автор.Кроме того, Россия развивает союзы и расширяет свое влияние от Азии до Африки и Европы, вызывая недовольство Вашингтона и ЕС. Важную роль в этом играют отношения между Россией и Китаем, которые достигли высокого уровня партнерства благодаря Путину.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, владимир путин, новости, мир, запад