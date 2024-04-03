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"Ценный актив". В США восхитились уникальным российским самолетом - 03.04.2024, ПРАЙМ
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"Ценный актив". В США восхитились уникальным российским самолетом
"Ценный актив". В США восхитились уникальным российским самолетом - 03.04.2024, ПРАЙМ
"Ценный актив". В США восхитились уникальным российским самолетом
Россия восстановила как минимум один самолет Ан-124, что расширит возможности российской военно-транспортной авиации. Об этом пишет издание Military Watch... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T16:29+0300
2024-04-03T16:29+0300
вооружения
сша
россия
ан-124
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия восстановила как минимум один самолет Ан-124, что расширит возможности российской военно-транспортной авиации. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.По данным MWM, грузовые самолеты являеются одной из многочисленных воздушных и наземных воорцженных сил России, которые значительно расширились на фоне конфликта на Украине, расширения НАТО и развития сотрудничества Японии и Запада. "Ан-124 — очень ценный актив для России и представляет собой, пожалуй, самый тяжелый самолет в парке страны", - говорится в публикации.Отмечается, что Ан-124 могут использоваться для обеспечения потребностей в области перевозки военных грузов, а также как дополнение к самолету Ил-76.
https://1prime.ru/20240403/soglashenie-847044859.html
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сша, россия, ан-124
Вооружения, США, РОССИЯ, Ан-124
16:29 03.04.2024
 
"Ценный актив". В США восхитились уникальным российским самолетом

MWM: Ан-124 существенно расширит возможности военно-транспортной авиации России

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамолеты ВКС России в Казахстане
Самолеты ВКС России в Казахстане
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Россия восстановила как минимум один самолет Ан-124, что расширит возможности российской военно-транспортной авиации. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
По данным MWM, грузовые самолеты являеются одной из многочисленных воздушных и наземных воорцженных сил России, которые значительно расширились на фоне конфликта на Украине, расширения НАТО и развития сотрудничества Японии и Запада.
"Ан-124 — очень ценный актив для России и представляет собой, пожалуй, самый тяжелый самолет в парке страны", - говорится в публикации.
Отмечается, что Ан-124 могут использоваться для обеспечения потребностей в области перевозки военных грузов, а также как дополнение к самолету Ил-76.
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ВооруженияСШАРОССИЯАн-124
 
 
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