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Самолет Блинкена сломался на пути во Францию, пишет СМИ

Самолет Блинкена сломался на пути во Францию, пишет СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ

Самолет Блинкена сломался на пути во Францию, пишет СМИ

Воздушный транспорт, на котором летел американский госсекретарь Энтони Блинкен на встречу министров НАТО в Брюссель, сломался, пишет агентство Bloomberg. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T16:52+0300

2024-04-03T16:52+0300

2024-04-03T16:52+0300

энтони блинкен

boeing 737

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ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Воздушный транспорт, на котором летел американский госсекретарь Энтони Блинкен на встречу министров НАТО в Брюссель, сломался, пишет агентство Bloomberg."Представитель госдепартамента сообщил о технических проблемах с самолетом, на котором Блинкен прилетел во Францию. Делегация Блинкена ехала на машинах из Парижа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе", — указывается в публикации. Отмечается, что поломку нашли у Boeing 737, до Бельгии пришлось ехать около 300 километров.С самолетом госсекретаря США уже происходило подобное, в январе при вылете из Давоса в государственном Boeing 737 обнаружилась утечка кислорода.В последнее время самолеты Boeing отличаются частыми неисправностями. Президент Польши Анджей Дуда столкнулся с той же проблемой, что и Блинкен. В аэропорту Лос-Анджелеса вынужденно сажали лайнер этой компании и 5 января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.

https://1prime.ru/20240402/ukraina-847014155.html

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энтони блинкен, boeing 737