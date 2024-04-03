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Сбербанк запустил зеленую ипотеку

Сбербанк запустил зеленую ипотеку - 03.04.2024, ПРАЙМ

Сбербанк запустил зеленую ипотеку

Сбербанк запустил новую программу – "Зеленая ипотека", в рамках которой можно приобрести квартиру в энергоэффективном доме со скидкой к рыночной ипотечной... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T10:05+0300

2024-04-03T10:05+0300

2024-04-03T10:05+0300

россия

сбербанк

ипотека

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Сбербанк запустил новую программу – "Зеленая ипотека", в рамках которой можно приобрести квартиру в энергоэффективном доме со скидкой к рыночной ипотечной ставке в 0,3 процентного пункта, сообщила пресс-служба банка. "Сбер" открыл прием заявок по программе покупки жилья в домах, соответствующих стандарту экологического строительства - "Зелёная ипотека". По этой программе клиенты получают возможность купить квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3 процентных пункта. Оформить такой ипотечный кредит можно будет как в отделениях "Сбера", так и онлайн", - сказано в сообщении. Дома, соответствующие критериям программы, отмечены в "Домклик" значком "Зелёная ипотека". В программе будут участвовать застройщики, чьи жилые комплексы соответствуют наиболее высоким классам энергоэффективности - А, А+, А++, они указаны в проектной декларации дома. Чем выше класс, тем меньше дом потребляет энергоресурсов и тем больше экономия при оплате жилищно-коммунальных услуг. По условиям программы, срок кредитования составляет от 12 до 360 месяцев, сумма кредита от 300 тысяч до 100 миллионов рублей, а первоначальный взнос - от 15,1% стоимости кредитуемого объекта недвижимости. Уточняется, что дисконт по "Зелёной ипотеке" не распространяется на ипотечные программы с господдержкой. Согласно информации на сайте банка, минимальные ставки по рыночным программам на вторичное и первичное жилье - 16,7%. По словам первого зампреда правления банка Александра Ведяхина, эта программа, в том числе призвана помочь в борьбе с нерациональным потреблением и позволит клиентам внести свой вклад в оздоровление окружающей среды.

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россия, сбербанк, ипотека